ENEL reforça atendimento em trindade durante festa do divino pai eterno

De 20 a 30 de junho, distribuidora disponibiliza 2 unidades de atendimento móvel para a população e promove manutenção preventiva da rede elétrica.

A Enel Distribuição Goiás vai levar duas unidades de atendimento móvel para Trindade, para reforçar o atendimento ao público durante a Romaria do Divino Pai Eterno. Os clientes poderão contar com o serviço a partir desta quarta-feira (20) até o dia 30 de junho, na Vila Pai Eterno, próximo à rodoviária. Além disso, a distribuidora está realizando manutenção preventiva na rede elétrica da cidade para atender os cerca de 2 milhões de romeiros que devem participar do evento, que será realizado entre os dias 22 de junho e 1° de julho.

As agências móveis contam com dois atendentes cada uma e disponibilizam serviços como adesões, parcelamentos, troca de titularidade, cadastramento de baixa renda, religações, negociações de débitos e ligações novas. Nas unidades também será possível que comerciantes solicitem ligações provisórias todos os dias, das 8h às 18h. A previsão é de que aproximadamente 1.200 ligações provisórias sejam instaladas para atender os comerciantes durante a festividade, tanto na cidade como no percurso da romaria.

“Já foram realizadas ações de manutenção com desligamentos programados, podas de árvores próximas às redes de baixa e média tensão, substituição de cabeamento, inspeções térmicas e visuais, serviços com equipes de linha viva nas conexões e chaves e instalação de religadores automáticos. O objetivo é garantir a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica a todos os moradores, comerciantes e romeiros”, afirma o responsável pelas Unidades Operativas Média e Baixa Tensão da Enel Distribuição Goiás, Thiago Nunes.