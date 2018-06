Fabrina Müller lança Enchefs Goiás e afirma: “Está aberta mais uma temporada de incentivos à gastronomia goiana”

Concurso, que acontecerá em setembro, integra o circuito de festivais gastronômicos do Estado. Goiás também sediará o Enchefs Brasil

A presidente de Honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-dama Fabrina Müller, participou, na noite de ontem, no Palácio das Esmeraldas, do lançamento do Concurso Gastronômico Enchefs Goiás, que acontecerá em setembro deste ano. “Está aberta mais uma temporada de incentivos à gastronomia goiana”, afirmou.

Consagrado concurso de gastronomia criado em 2013, o Enchefsincluiu, neste ano, novas categorias, circuito gastronômico e a entrega do prêmio Dólmã, com baile de gala. São as seguintes categorias que concorrem ao prêmio: profissionais, estudantes e amadores de gastronomia, infantil, confeiteiro, padeiro chef e mixologista.

Neste ano, Goiás sediará também a etapa nacional do concurso, oEnchefs Brasil, quando será escolhido o chef vencedor do Prêmio Dólmã de cada estado, o maior da categoria no Brasil. Em 2017, a vencedora do concurso foi a chef e embaixadora da gastronomia goiana Beth Alves, do Palácio das Esmeraldas.

O concurso Enchefs é um dos eventos incluídos no Circuito de Festivais Gastronômicos, que é realizado pelo Governo do Estado de Goiás. Tem como objetivo resgatar e valorizar a cultura por meio da culinária. O concurso também oferece, gratuitamente, oficinas e capacitação ao público.

“Acredito nos profissionais, no Estado e na cultura gastronômica. São transformadores da vida das pessoas”, afirmou a coordenadora doEnchefs, professora de gastronomia Juliana Barroso. Presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia destacou que Goiás tem, hoje, o título do maior circuito gastronômico do País. “São 15 cidades que fazem da gastronomia um diferencial na escolha do destino. O Enchefs Goiás mostra a força de um estado que é referência em gastronomia e em todos os outros setores que envolvem cultura e turismo”, disse.

Fabrina ressaltou que Goiás tem muito a contribuir com o Enchefs Brasil, pelos ingredientes do Cerrado e pelo profissionalismo da gastronomia goiana. Destacou, também, o fortalecimento da economia goiana, com o envolvimento de toda a cadeia produtiva. “A gastronomia impulsiona o turismo e a economia das cidades. Vamos seguir neste evento com profissionalismo e paixão”, declarou.