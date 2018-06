Governo de Goiás lança Faculdade do Esporte

O governo de Goiás e a Universidade Estadual de Goiás (UEG) querem tornar o Estado uma referência no treinamento de atletas de alto rendimento no país. Para alcançar essa meta,o governador do Estado, José Eliton de Figuêredo Júnior, lança nessa quinta-feira, 21, a partir das 18h30, a UEG Faculdade do Esporte Eseffego. O evento será realizado no Estádio Olímpico, dentro da estrutura do Centro de Excelência do Esporte Eurico Godói, em Goiânia.

A UEG Faculdade do Esporte Eseffego une, em um mesmo local, todo o potencial científico-tecnológico da UEG Câmpus Eseffego à estrutura de ponta instalada no Centro de Excelência do Esporte.A estratégia é a criação de uma plataforma de desenvolvimento esportivo, criando um ambiente regional para a identificação e formação de jovens atletas. A iniciativa irá atuar na formação de atletas profissionais das mais diversas modalidades esportivas.

O modelo a ser implantado em Goiás é um dos únicos exemplos no país em que uma Universidade, que é pública, desenvolverá projetos na área de alto rendimento de atletas e ofertará estes serviços à população. Está prevista, inclusive, a criação da Rede de Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento (Redesporte),que alcançará, em todo o estado, escolas, associações, clubes, profissionais, além de outras organizações e agentes estratégicos do setor.

Investimentos em qualificação pessoal, inovação e tecnologia estão garantidos para a obtenção dos resultados. As atividades da Faculdade do Esporte terão início a partir do próximo semestre letivo.

Estrutura

A UEG Faculdade do Esporte Eseffego já conta com cerca de 800 alunos de três graduações, licenciatura e bacharelado em Educação Física e bacharelado em Fisioterapia. O corpo docente é composto por 106 professores, sendo 23 especialistas, 47 mestres, 28 doutores e 8 pós-doutores.

Além disso, já são ofertadas quatro especializações: Fisioterapia Esportiva, Movimento Humano, Educação Física Escolar e Metodologia do Treinamento Esportivo de Alto Rendimento. Aproximadamente 200 estudantes já estão matriculados nas especializações.

Esporte como fator de desenvolvimento

Tido como um cartão de visitas de Goiás, a expectativa é que nessa nova fase o Centro de Excelência atraia investimentos para o Estado com a oferta de serviços de medicina esportiva, atuando principalmente com avaliações, assessorias e consultorias.

“Um equipamento dessa grandeza torna Goiânia uma potência no esporte de alto rendimento. A expectativa é que, com os trabalhos, possamos identificar e lapidar talentos, que no futuro estarão na elite do esporte nacional”, afirma Haroldo Reimer, reitor da UEG.