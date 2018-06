‘Lícito Caos’ faz show em homenagem a banda Nação Zumbi nesta quinta-feira

Apresentação será realizada no Lowbrow Lab Arte & Boteco e também terá composições próprias do grupo

Nesta quinta-feira (21), o Lowbrow Lab Arte & Boteco recebe a banda Lícito Caos para um show especial em homenagem a Nação Zumbi. O grupo que é formado por Luiz Porto (vocal), George Augusto (bateria), Brunno Prudente (baixo), Ricardo Paniago (percussão) e Lucas Rhangel (guitarra), apresentará releituras das músicas mais tocadas na época de Chico Science.

O repertório será inspirado, principalmente, nos álbuns Afrociberdelia, CSNZ e Da lama ao Caos e inclui músicas como Maracatu Atômico, A Praieira, Macô, Banditismo Por Uma Questão de Classe e Quando a Maré Encher. O grupo também apresentará composições autorais, entre elas Moleque Batuqueiro, Nocivo, O Preço, O Caminho do Mar e Eu Corrupto, com a participação especial do rapper Eduardo Genuíno.

Idealizado em meados de 2015 por Luiz Porto e Eduardo Genuíno, o projeto Lícito Caos tem como proposta principal unir as vertentes da cultura hip hop, do funk music, da soul music e da música popular brasileira. Desde então, o grupo trabalha na gravação de um EP, que deve ser lançado em agosto. Porto e Genuíno já se apresentaram em diversos festivais como Goiânia Canto de Ouro, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) e Canta Cerrado.

Além do show, o Lowbrow Lab Arte & Boteco conta com a exposição “Contrassenso”, composta por obras dos artistas plásticos Santhiago Selon, Emilia Simon, Guilherme Eugênio e Pitágoras. A curadoria é de Roan Andrade, um dos proprietários do espaço. A casa abre às 19 horas e fica na Rua 115, no Setor Sul.

SERVIÇO

Especial Nação Zumbi com Lícito Caos

Data: 21/06 (quinta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 98146-8386

Entrada: R$ 10