Livro resgata história das ruas de paralelepípedo de Piracanjuba

Com objetivo de contribuir para a preservação da arquitetura urbana em estilo colonial, a psicóloga e professora Luzanir Luíza de Moura Peixoto lança nesta quinta-feira, 21, o livro “Conservação e Preservação do Calçamento a Paralelepípedo na Cidade de Piracanjuba-GO”. O evento ocorrerá a partir das 19 horas no Auditório da Câmara Municipal de Piracanjuba.

A obra trata-se de uma pesquisa, com entrevistas, sobre a história do calçamento de Piracanjuba, e tem como finalidade assegurar o acesso à memória coletiva do município. “Com o trabalho, buscamos sensibilizar o poder público, bem como a sociedade, sobre a importância do calçamento de pedra para evitar sua perda ou descaracterização da pavimentação que possui características históricas, culturais e bucólicas”, afirma a autora Luzanir Luíza de Moura Peixoto. Para tanto, além de entrevistas com cidadãos sobre a temática, o livro também traz fotos históricas das ruas de Piracanjuba.

Origem das ruas de pedras de Piracanjuba

O calçamento de pedra a paralelepípedo, que representa materiais e técnicas construtivas da arquitetura colonial empregada no Estado, teve sua construção iniciada no ano de 1950, na cidade de Piracanjuba, na gestão do prefeito Dr. Ruy Brasil Cavalcante. No calçamento de Piracanjuba, a técnica utilizada para a construção, denominada de junta seca, não empregava argamassa no rejunto, as pedras foram encaixadas umas às outras.

A pedra paralelepípedo também tem grande utilização na construção de muros, alicerces para edificação de residências, calçamento de currais, quintais, praças, destacando a Praça da Bandeira, postos de combustíveis, vias para pedestres e etc. Um dos ícones neste trabalho é o senhor Robis Martins Dutra, piracanjubense que continua o trabalho de calçamento com paralelepípedos.

Sobre a autora

Luzanir Luíza de Moura Peixoto possui Mestrado em Educação (2011), graduação em Arte Educação (2007), licenciatura / bacharelado em Psicologia (1986). É professora titular aposentada no Colégio Estadual Ruy Brasil Cavalcante na cidade de Piracanjuba- GO e foi docente na Faculdade de Piracanjuba – FAP, na área de Arte-educação e Psicologia. Trabalhou na Clínica de Psicologia de Piracanjuba e atualmente é psicóloga na Clínica Amparo em Senador Canedo – GO. Ministra cursos e palestras com base na Teoria-Histórico-Cultural com experiência na área de Arte-educação e Psicologia. Desenvolve projetos, atuando principalmente nos seguintes temas: Ensino de arte – patrimônio cultural e formação humana. Mãe de duas filhas, Luzanir é casada com o produtor rural Donizete Peixoto, conhecido como Donizete Cabrito.