“Nós registramos queda de 80% nas ocorrências policiais nos terminais”, diz José Eliton

“Nós registramos queda de 80% nas ocorrências policiais nos terminais”. Essa é a constatação do governador José Eliton sobre o programa Batalhão de Terminal que, mesmo com apenas dois meses de criação, deixa claro que a medida tomada pelo governador foi acertada e está em sintonia com o anseio da sociedade que atesta o sucesso do programa com a presença constante de policiais no interior dos terminais de passageiros do transporte coletivo. O programa está em funcionamento em Goiânia e Aparecida de Goiânia. A ideia é levar o Batalhão de Terminal para outros municípios.

Ercília Santos é comerciante e trabalha no interior de um terminal de Goiânia. Ela, que acompanha a rotina diária dos passageiros, avalia que “a segurança “melhorou demais, não tem mais assaltos, melhorou mil por cento”. A jovem Miriam não utiliza o transporte coletivo com frequência, mas constatou: “Tive a segurança que preciso, quando andei de ônibus”.

Na opinião de Valteriza Almeida Martins, “o policiamento é gratificante, pois está deixando todos os usuários seguros. Eu me sinto totalmente segura aqui no Terminal Praça da Bíblia com a presença dos policiais”. Wagner dos Santos, que seguia em direção ao trabalho, afirmou que “melhorou o clima de segurança e que os roubos e furtos diminuíram muito”.

Micael Soares, de 22 anos, disse que se sente seguro e que percebe “a diferença nesses 60 dias de operação quando volto para casa à noite com o patrulhamento que está sendo feito até a meia-noite, pois caiu muito o índice de roupo por aqui”.

José Eliton destacou, quando solicitado a opinar: “Nós tínhamos índices levantados por pesquisa, onde 73% da população entendia que o maior problema do Estado de Goiás era segurança pública”. Na última pesquisa que avaliou a mesma matéria, o tema segurança pública entrou como a 4ª maior preocupação dos goianos, com 17%. “O cidadão consegue enxergar os esforços que foram feitos, desde o aumento do efetivo policial, passando pela organização das frotas das polícias, a modernização dos equipamentos de proteção individual, armamento, as ações estratégicas que foram desenvolvidas, investimentos na área de inteligência”, afirmou.

O governador explicou que o Tesouro Estadual consumiu “12,3% do orçamento do ano passado, R$ 3,4 bilhões”, com investimentos em segurança pública, “um dos maiores gastos do País, proporcionalmente”> Reconheceu que ainda “temos problemas” e que “ninguém tapa o sol com a peneira”, mas que o governo vem trabalhando diuturnamente para garantir mais segurança à população. “Esse é o nosso objetivo, dar segurança a toda a população, isso é Goiás avançando sem parar”, sintetizou o governador.

Batalhão de Terminal – O Batalhão de Terminal e o Viagem Mais Segura fazem parte de um pacote de medidas anunciado pelo governador José Eliton, por meio do programa Mais Segurança, que visa garantir a tranquilidade de quem utiliza o transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia.

No interior dos terminais, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), a Polícia Civil investiga crimes cometidos contra usuários do transporte coletivo, mapeia agressores ou grupos criminosos que atuam nesses locais, também com a instalação de câmeras de vigilância. O objetivo é reforçar a interação entre polícia e comunidade.

Também faz parte do programa Mais Segurança a promoção de 500 policiais, a nomeação de aprovados em concurso público e a realização de certames para contratação de 100 delegados e modernização de procedimentos.