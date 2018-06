Aprovado em primeira votação projeto que inclui psicólogos educacionais em escolas estaduais

Projeto de autoria do deputado estadual Francisco Jr (PSD), que tem como objetivo disponibilizar na rede pública estadual de educação o serviço de psicologia escolar, foi aprovado em primeira votação durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Goiás.

Apresentada ainda no mês de agosto do ano passado, a propositura busca fornecer um ambiente mais saudável em escolas estaduais de educação básica, através da figura do psicólogo escolar. O profissional, devidamente habilitado, deverá atuar junto às famílias, professores, alunos, direção e a equipe técnica da escola, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento humano dos alunos, as relações professor-aluno e aumentar a qualidade e eficiência do processo educacional.

Ao falar sobre o projeto, Francisco Jr ressalta que a figura do psicólogo escolar surge para colaborar com a comunidade educacional, “O professor na sua correria e com o número de alunos que tem, não consegue mais fazer esse acompanhamento individualizado do aluno. O psicólogo educacional é um profissional que vai estar qualificado, preparado para estar auxiliando os alunos a partir da sua realidade e dramas pessoais.”, detalhou o deputado.

Uma das apoiadoras da proposta é a ex-Secretária de Educação do estado de Goiás, Raquel Teixeira. A professora destaca a importância do equilíbrio na vida dos jovens, “Nós vivemos em uma sociedade em que existe muita desagregação de valores e princípios, estamos vendo todos os dias jovens se suicidando e fazendo automutilação. As competências socioemocionais são importantes para o equilíbrio do jovem e é claro que a presença de um psicólogo escolar é essencial nesse fator equilibrador, orientador de jovens e famílias.”, frisou Raquel.

Outra apoiadora é a presidente da Comissão de Psicologia Escolar do Conselho Regional de Psicologia (CRP), Alba Cristhiane Santana. Doutora em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade de Brasília (UNB), a psicóloga ressalta a contribuição que o psicólogo escolar pode fornecer, “O que a gente tem entendido é que a psicologia pode contribuir com os profissionais escolares, pode contribuir com os alunos, pode ajudar a diagnosticar e a pensar o que anda acontecendo? O que a gente pode pensar dos métodos pedagógicos? Em que medida a escola e os métodos pedagógicos podem ajudar na superação de dificuldade de aprendizagem, de evasão, de situações de relacionamentos e situações de violência?”.

Para que seja sancionado e se torne lei, o projeto ainda precisa passar por mais uma votação na Assembleia e, caso receba votação favorável, ser enviado para sanção de José Eliton, governador do estado. Caso sancionada, a lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação.