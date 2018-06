Crescimento de José Eliton nas pesquisas é resultado de trabalho, inovação e reforço das boas ações de governo, afirmam lideranças políticas

Os últimos números das pesquisas eleitorais sobre a disputa para o Governo de Goiás mostram que o governador José Eliton (PSDB) está no caminho político e administrativo certo, como resultado da determinação em inovar e reforçar as boas ações de governo, afirmam parlamentares e líderes de partidos aliados ao avaliar os números da pesquisa Directa/O Hoje/Jovem Pan/GBrasil. A voz corrente é que a pesquisa confirma números de outros institutos, que apontaram a curva ascendente e a solidez da candidatura do tucano à reeleição.

A segunda rodada da pesquisa mostra que José Eliton subiu 1,9 ponto percentual em relação ao levantamento passado, realizado em abril deste ano. O governador, que disputa a reeleição, tem 24,1%, contra os 22,2% na anterior. A pesquisa mostra que, ao passo em que o tucano avança na preferência do eleitorado, o senador Ronaldo Caiado (DEM) e o deputado federal Daniel Vilela (MDB) caíram. Assim, os números do Instituto Directa reforçam a tendência de crescimento contínuo do governador.

Ao analisar a pesquisa, a deputada estadual Eliane Pinheiro (PSDB) afirma vê com muita tranquilidade os resultados da segunda rodada da pesquisa Directa, convicta de que os números espelham a realidade. “À medida que o povo vai conhecendo o governador Jose Eliton e sabendo que ele é a continuidade do maior canteiro de obras que nosso estado já teve, a tendência é aumentar consideravelmente ate meados de julho”.

Um dos fundadores do PSDB em Goiás, o ex-secretário estadual de Saúde Antônio Faleiros entende que “praticamente todas as pesquisas estão mostrando o mesmo cenário isto é uma conquista de espaços pelos candidatos”. Na sua avaliação, “o candidato da direita” Ronaldo Caiado chegou ao limite e tende continuar caindo, dividindo seu eleitorado com o terceiro colocado Daniel Vilela.

O ex-senador Demóstenes Torres ressalta que os números confirmam sua tese de que José Eliton “ganhará no primeiro turno”. “Ele é o candidato dos humildes que garantirá a continuidade dos programas sociais”, ressaltando o governador tem experiência em administração pública e é o pré-candidato intelectualmente mais preparado. Para Demóstenes, é importante frisar que José Eliton está implantando projetos novos e consistentes.

O deputado estadual Virmondes Cruvinel (PPS) argumenta que a pesquisa denota que José Eliton é o que verdadeiramente cresce nas pesquisas, “fruto do trabalho incessante que ele tem feito, não só de política mas também de ações concretas em 60 dias de governo”. A expectativa da base é que o governador cresça ainda mais, “porque estamos trabalhando para isso junto com as lideranças de todo o estado”.

“É uma crescente natural. Na medida em que o governador tem colocado em prática suas ações, ele tem conseguido mostrar ao cidadão o bom gestor que ele é”, afirma o deputado estadual Lucas Calil (PSD), para quem os números da pesquisa revelam exatamente esse diferencial do governador. “Essa é a tendência natural até a eleição, que nós temos a certeza que vamos ganhar”, pondera.

Para o deputado estadual Daniel Messac (PSDB), o crescimento da candidatura de José Eliton, embora aparentemente pequeno, simboliza uma tendência que vai estar acontecendo dia após dia. “É uma demonstração do eleitorado em ter a consciência de que o governo equilibrado, maduro, é o governo que vai ter condições de conduzir o Estado de Goiás nesse momento de crise, de dificuldades, de problemas”, avalia.

O líderes da base aliada avaliam ainda que o crescimento de José Eliton reflete o ritmo intenso de realizações e de visitas ao interior que o governador imprimiu neste ano de 2018 e as realizações dos governos vitoriosos de Marconi Perillo, que lidera a disputa pelo Senado. Argumentam que os números do Directa reforçam a tendência de crescimento contínuo do governador.