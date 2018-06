Em Brasília, Marconi se reúne com Kassab e Ciro Nogueira para discutir alianças e programa de governo para o País

Coordenador político de Alckmin, ex-governador também esteve com presidentes do PRB, Marcos Pereira, e do PROS, Eurípedes Júnior

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) se reuniu nesta quarta-feira, em Brasília, com os presidentes nacionais de quatro partidos para discutir alianças e projetos políticos e administrativos para Goiás e o País. Coordenador político da pré-candidatura do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) para a Presidência da República, Marconi esteve com o ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação), presidente do PSD; com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP; e com os presidentes do PROS, Eurípedes Júnior, e do PRB, Marcos Pereira.

Do encontro com Kassab participaram o governador José Eliton (PSDB), o deputado federal Thiago Peixoto (PSD) e prefeitos pessedistas. “Discutimos ideias para um modelo de gestão desburocratizado, mais enxuto e com foco nas soluções necessárias para o bem da população”, relatou Marconi após o encontro. O ex-governador já havia estado com Kassab na noite do último domingo, ao lado de Alckmin e do ex-prefeito de São Paulo João Doria, pré-candidato tucano ao governo paulista.

Mais cedo, também em Brasília, Marconi esteve com Ciro e Marcos Pereira, para avaliar o quadro nacional de alianças e tratar de projetos políticos e administrativos comuns para o País, como as reformas política e tributária. Mais cedo, o ex-governador esteve com presidente nacional do PROS, Eurípedes Jr. Durante o encontro, realizado na sede do partido, eles discutiram o cenário político nacional e regional, além de conversarem sobre as urgentes reformas que o País necessita.

Coordenador político da campanha do PSDB para a Presidência da República, o ex-governador Marconi Perillo já está movimentando intensamente a agenda da costura de apoios partidários ao pré-candidato tucano Geraldo Alckmin. “Estamos construindo uma aliança pela governabilidade. Não adianta só ganhar, mais importante que ganhar é governar, porque o que se espera do próximo presidente é gigantesco”, afirma Marconi. Nas reuniões desta segunda-feira e do fim de semana, Marconi priorizou as conversações com PPS, PV, PTB e PSD.