Jogos Abertos realizam a penúltima microrregional neste fim de semana

Serão realizadas disputas de quatros modalidades nas cidades de Itapuranga e Porangatu

Mesmo com a Copa do Mundo sendo realizada na Rússia, Goiás motiva a prática esportiva nas quadras do Estado. Neste fim de semana serão realizadas as penúltimas microrregionais dos Jogos Abertos.

As cidades de Itapuranga, no noroeste goiano, e Porangatu, no norte, vão receber centenas de atletas amadores nas categorias masculinas e femininas de vôlei, basquete, handebol e futsal. Os jogos começam na próxima sexta-feira (22) e seguem até domingo (24).

Já estão classificados para as regionais, que se iniciam no final de julho, mais de 50 municípios. A última microrregional será entre os dias 29 de junho e 1º de julho em Jussara e São Miguel do Araguaia.

A 5ª microrregional

Apenas para esta etapa 32 árbitros estão à disposição, além de uma equipe de organização com 30 pessoas. Os Jogos Abertos são realizados pela Superintendência Executiva de Esporte e Lazer, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) em parceria com os municípios.

Neste ano os Jogos Abertos devem ter a participação de representantes de 150 municípios reunindo cinco mil atletas. A 16ª edição dos Jogos Abertos iniciou no mês de maio e segue até setembro, com a final em Morrinhos.

As competições são realizadas em 19 cidades-sede. Os Jogos reúnem atletas e paratletas a partir de 16 anos, sem limite de idade e envolve os 246 municípios em etapas microrregionais, regionais e, depois, estadual. A fase microrregional, que está em andamento, é classificatória; a regional abrange os classificados e a estadual é a grande final.

Em todas as etapas, os atletas participantes ganham hospedagem- em alojamentos nas escolas dos municípios – e alimentação (café da manhã, almoço e jantar).