José Eliton abre atendimento do Centro de Apoio aos Romeiros que vão para Trindade

Com a expectativa de atender a mais de 300 mil pessoas até o dia 1º de julho, data de encerramento da Romaria do Divino Pai Eterno, o Centro de Apoio aos Romeiros (CAR), instalado na GO-060, conhecida Rodovia dos Romeiros, em Trindade, foi aberto na manhã desta quinta-feira (21) pelo governador José Eliton e a primeira-dama e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Fabrina Müller.

O atendimento do CAR foi aberto em solenidade que contou com a apresentação da Banda Luar, composta por internos da Vila São Cottolengo. O governador e a primeira-dama estiveram acompanhados do prefeito Jânio Darrot, deputados, secretários de Estado, assessores do Governo e centenas de fiéis e moradores de Goiânia e Trindade.

“Tive a oportunidade de participar da Romaria do Divino Pai Eterno. É um momento muito especial. Momento para refletirmos sobre a vida, sobre as nossas ações, momento de buscarmos na fé a razão para a essa caminhada. Ela é a síntese da nossa caminhada”, resumiu o governador.

José Eliton disse que o Centro de apoio ao Romeiro é um local para se renovar a fé. “Além do alimento do corpo, tem a capela para o alimento da alma. Nada mais goiano do que o sentimento da religiosidade, da fé, de um povo que supera as diversidades, que constrói um futuro melhor”, observou.

Ao final da solenidade, o governador participou de procissão que conduziu a imagem do Divino Pai Eterno até a capela instalada no interior do CAR.

O prefeito Jânio Darrot disse que seria muito difícil fazer uma festa da dimensão da Romaria do Divino Pai Eterno sem o apoio do governo estadual. “Sempre tive, durante os nossos cinco primeiros anos de administração, o apoio do ex-governador Marconi Perillo. Agora, da mesma forma, o governador está presente, nos atendendo em todas as demandas”, agradeceu o prefeito ao mencionar a determinação de José Eliton em aumentar os efetivos da Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e Policia Civil.

Depois de elogiar a OVG, “que está fazendo um trabalho exemplar”, o prefeito agradeceu ao governador pela liberação de recursos da ordem de R$ 500 mil para custear o trabalho de mais de mil pessoas que irão trabalhar durante e depois da festa. “A ajuda que o governador nos deu para a festa deste ano será responsável pelo sucesso do desfile de mais de 300 carros de bois de Goiás e de outros estados e o desfile dos cavaleiros”, declarou. “Devemos muito a José Eliton a organização dessa Romaria. Graças a ela, vamos ter uma festa muito bonita”, salientou.

O prefeito de Trindade aproveitou a oportunidade para manifestar gratidão ao governador que, “em menos de três meses já fez muito pela nossa cidade”. Ele citou o programa Goiás na Frente “que ajudou a estruturar a cidade para a Romaria. A cidade está bonita, com asfalto recuperado, nova iluminação. Devemos tudo isso ao governo e aos recursos do Goiás na Frente”.

A exemplo dos anos anteriores, o Centro de Apoio aos Romeiros oferecerá atendimento gratuito e apoio às pessoas que fazem sua caminhada de fé até Trindade. No local, elas recebem lanches (leite com canela, café, chá, suco, pão com mortadela ou manteiga e água) e local adequado para descansar.

O CAR funcionará 24 horas e contará com o suporte de mais de 120 pessoas por dia (entre funcionários da OVG, voluntários e bolsistas do Programa Bolsa Universitária). Eles se revezarão na produção e distribuição de lanches.

O Centro de Apoio aos Romeiros tem o apoio de vários órgãos do Estado e de empresas parceiras que doam produtos como alimentos e materiais descartáveis. No ano passado, o CAR recebeu aproximadamente 400 mil fiéis nos dez dias da romaria. A quantidade de romeiros atendidos superou a de 2016, quando passaram pelo local quase 300 mil pessoas.

Para esta edição, a OVG também firmou parceria com o Centro de Readaptação e Reabilitação Dr. Henrique Santillo (CRER) que reforçará o atendimento aos romeiros. O projeto “CRER aos Romeiros” vai contar com enfermeiros, fisioterapeutas e educadores físicos do hospital que estarão no local para oferecer atendimento e prevenir lesões durante a caminhada.

A iniciativa irá fortalecer o trabalho no CAR, que todos os anos, em parceria com a prefeitura de Trindade, oferece atendimentos de primeiros socorros. Só no ano passado, foram 3.662 atendimentos.

A equipe do CRER irá atender nos horários de maior movimentação de romeiros e fará aferição de pressão e glicemia, alongamentos e orientações sobre uma caminhada saudável e sem lesões. Os profissionais também distribuirão panfletos com orientações sobre como abordar e como ajudar a pessoa com deficiência.

O Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade tem quase dois mil metros quadrados de área física, com cozinha, capela para orações e mais de 20 banheiros químicos, sempre abastecidos com papel toalha e papel higiênico.

A estrutura conta ainda com um posto de comando da Polícia Militar, uma ambulância e uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros que ficarão de prontidão 24 horas. Enfermeiras também estarão de plantão para atendimentos de primeiros socorros.

A Prefeitura de Trindade espera cerca de 2,5 milhões de fiéis este ano. O planejamento para que todos possam realizar a caminhada de 18 quilômetros com segurança foi realizado pela Basílica com o apoio das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, OVG, Secretaria de Saúde e Agetop.

O policiamento em Trindade foi reforçado para a Romaria do Divino Pai Eterno, que começa na sexta (22) e contará com 2,5 mil policiais em revezamento durante 24 horas. Monitoramento por câmeras e bases elevadas para os militares são as novidades desse ano.

Além disso, tropas especiais da Polícia Militar, como as Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), o Grupamento Aéreo (Graer), o Batalhão de Choque, a Cavalaria e o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva da Polícia Militar (Giro), darão apoio à segurança do evento.