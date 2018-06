Kassab: “José Eliton está preparado para continuar à frente do governo”

Em encontro em Brasília com José Eliton e Marconi, presidente nacional do PSD sinaliza apoio do partido à reeleição do governador

O presidente nacional do PSD, ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia e Comunicações), afirmou nesta quarta-feira (20/6), em Brasília, que o governador José Eliton (PSDB) “está preparado para continuar à frente do governo”, dando uma forte sinalização de que seu partido caminhará com o tucano nas eleições estaduais. A declaração foi feita durante reunião organizada pelo deputado federal Thiago Peixoto (PSD), com a presença de José Eliton, do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e de cerca de 40 prefeitos de vários partidos.

O encontro também teve a presença de vice-prefeitos e ex-prefeitos, reunindo por volta de 150 lideranças de todo o Estado. Em seu discurso, Gilberto Kassab elogiou José Eliton. “O governador faz um trabalho extraordinário, dando sequência ao trabalho do governador Marconi Perillo e, inquestionavelmente, já está preparado para continuar à frente do governo, para fazer este bom trabalho pelos próximos quatro anos”, afirmou.

José Eliton ressaltou a parceria política e administrativa de Kassab com Goiás. “O ministro sempre se posicionou para atender as demandas dos goianos, de maneira muito generosa e receptiva”, disse, citando a habilidade política do presidente do PSD. Ele afirmou que vai trabalhar “até o último minuto” para ter Vilmar Rocha no projeto, por respeito, e ressaltou que já tem o apoio dos deputados e prefeitos do PSD.

“Temos um governo que atende as expectativas do cidadão”, disse, sobre o trabalho que realiza, em continuidade ao projeto do Tempo Novo. Vamos garantir essas nossas conquistas”, disse o governador.

Marconi também destacou os avanços da gestão de José Eliton. “Está inovando, como no Terceiro Turno da Saúde, na Segurança, trabalhando dia e noite para enfrentar as dificuldades financeiras e fiscais que todos os estados enfrentam”, disse. O ex-governador lembrou que Eliton já fez quase 100 visitas aos municípios no período. “É um governador preparado, qualificado, leal e correto com todos nós. Estou de corpo e alma neste projeto”.

O tucano elogiou Kassab por valorizar os companheiros. “Além de ser um gestor qualificadíssimo, dá atenção as reivindicações da gente”, disse sobre o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. “Ele dirige com muita habilidade o partido dele, mas ele é um hábil articulador político. Tenho por ele um carinho enorme”, afirmou.

O deputado federal Thiago Peixoto (PSD), que voltou a hipotecar apoio a reeleição de José Eliton, apesar da posição pessoal de Vilmar Rocha, ressaltou que o desafio do governador é “garantir cada uma das nossas conquistas” mas também “de promover um olhar para frente, para o futuro”. E arrematou: “Não tenho dúvida que José Eliton representa exatamente isso: condições de fazer nosso estado avançar muito. E o meu candidato a governador, por quem vou trabalhar dia e noite”.