Pagode da Ofensa: show de humor no teatro

Da internet para os palcos. O Pagode da Ofensa, formado por Eros Prado, Xaxá, Lelê e Tatá, reúne hoje mais de 3,8 milhões de inscritos no YouTube, ultrapassou 800 milhões de visualizações em vídeos, mais de 980 mil seguidores no Facebook e mais de 150 mil no Instagram. O grupo leva ao palco quadros mais pedido do canal, como “As Paródias da Ofensa”, “Cantadas da Ofensa”, “Duelos de Rimas” e “Trotes da Ofensa”, onde o público tem a oportunidade de trolar seus próprios amigos.

Irreverente e dinâmico, o “Pagode da Ofensa – O Show de Humor” tem uma pegada mais leve do que estamos acostumados a conferir na internet. O show percorreu mais de 30 cidades do Brasil em 2017, e já iniciou a turnê 2018. No ano de estreia do formato de teatro, o grupo percorreu todas as regiões do país (norte, nordeste, sul, suldeste, centro oeste, etc..) e, além da apresentação, o quadro trotes da ofensa é gravado transformando-se em conteúdo para o canal do youtube do grupo. Mesmo vindo de um canal polêmico, o show é recheado de improvisos inteligentes e divertidos, com única finalidade: divertir todos, de todas as idades.

Serviço

Pagode da Ofensa – O Show de Humor

Data: 23 de Junho de 2018 (Sábado)

Horário: 20h00

Local: Teatro Madre Esperança Garrido

Endereço: Av. Contorno, 241 – St. Central, Goiânia

Gênero: Comédia

Duração: 80 minutos

Ingressos: R$ 40,00 (meia) e R$ 80,00 (Inteira)

Classificação: 14 anos