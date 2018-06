Competição do Festival de Dança de Goiás terá cinco dias de programação com entrada franca

Disputa terá centenas de bailarinos, distribuídos em oito modalidades e cinco categorias

A Mostra Competitiva é uma das principais atividades do Festival Internacional de Dança de Goiás, que será realizado de 04 a 08 de julho, no Teatro Sesi. O evento está na sexta edição e é promovido pelo Studio Dançarte, das irmãs Gisela e Ariadna Vaz, com apoio do Governo de Goiás, por meio da Lei Goyazes, e do Conselho Brasileiro da Dança (CBDD).

As competições acontecerão durante todos os dias do festival, com a participação de centenas de bailarinos. Todas as apresentações da Mostra Competitiva serão abertas ao público e terão entrada gratuita. Os participantes apresentarão coreografias das modalidades Ballet Clássico de Repertório, Ballet Clássico Livre, Dança Contemporânea, Jazz, Estilo Livre, Danças Urbanas, Sapateado e Danças Populares.

As categorias são Infantil (de 7 a 9 anos), Júnior (de 10 a 12 anos), Juvenil (de 13 a 15 anos), Adulto (de 16 a 18 anos) e Avançado (acima de 19 anos). A Mostra Competitiva terá início às 17 horas do dia 04 de julho, com solos, duos e trios de Clássico Livre. Mais tarde, às 20 horas, será a vez dos solos, duos e trios de Estilo Livre e dos conjuntos de Clássico Livre.

No segundo dia do evento, será realizada a fase eliminatória das variações de Clássico de Repertório, às 17 horas. As apresentações de Pas de Deux e de conjuntos de Clássico de Repertório acontecerão no mesmo dia, mas às 20 horas. A fase final das variações de Clássico de Repertório será realizada no dia 06 de julho, às 17 horas, quando também serão apresentadas as coreografias de Grand Pas de Deux.

Ainda no dia 06, o público poderá conferir os conjuntos de Estilo Livre e os conjuntos de Jazz, às 20 horas. No dia seguinte, às 17 horas, será a vez dos solos, duos e trios de Dança Contemporânea, dos solos, duos e trios de Jazz e dos conjuntos de sapateado. Os conjuntos de Danças Urbanas e os conjuntos de Dança Contemporânea também serão avaliados no dia 07 de julho, mas às 20 horas.

Por fim, os solos, duos e trios de Danças Urbanas e os conjuntos de Danças Populares serão apresentados no dia 08 de julho, às 17 horas. O Festival Internacional de Dança de Goiás será encerrado às 19 horas do dia 08 de julho, quando acontecerá a Gala dos Vencedores, com a apresentação de todas as coreografias da Mostra Competitiva que ficarem em primeiro lugar nas suas respectivas modalidades e categorias.

Logo em seguida, será feita a entrega dos prêmios especiais da Mostra Competitiva e das bolsas de estudo para instituições de ensino de dança. O Melhor Grupo Avançado ou Adulto receberá R$ 15 mil, enquanto os vencedores como Melhor Bailarina e Melhor Bailarino serão premiados com R$ 10 mil cada um. Será feita a escolha da Bailarina ou Bailarino Revelação, de até 14 anos de idade, que receberá R$ 6 mil, o mesmo valor do prêmio para Melhor Coreógrafo. Já o Melhor Grupo Infantil será premiado com R$ 2 mil.

Novidade

Neste ano, o Festival Internacional de Dança de Goiás está com uma novidade para os bailarinos da Mostra Competitiva que concorrerão na modalidade Ballet Clássico de Repertório. A organização do evento oferecerá coach para todos os bailarinos que se classificarem na fase eliminatória das variações de Clássico de Repertório.

O coach será realizado no dia 06 de julho, no período matutino. Os classificados para a fase final serão livremente divididos entre os jurados Natalia Berrios, Brian McSween e José Manuel Ghiso, que darão dicas para os participantes. Cada bailarino terá cerca de 15 minutos para mostrar a variação e ser orientado pelo professor.

Serviço

Mostra Competitiva do Festival Internacional de Dança de Goiás

Data: de 04 a 08 de julho

Horário: 17 horas e 20 horas

Local: Teatro Sesi

Entrada: gratuita