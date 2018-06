Gabriel Jesus pede apoio da torcida nos próximos desafios

Há quatro anos, Gabriel pintava as ruas do bairro Peri Peri de verde e amarelo. Hoje, o caçula da Seleção pede apoio total da torcida na Copa do Mundo

“Foi de parar o coração”. Gabriel Jesus descreveu assim a tensão vivida dentro de campo na vitória do Brasil sobre a Costa Rica na tarde desta sexta-feira (22), em São Petersburgo. O jogador teve participação no gol de Philippe Coutinho aos 90 minutos do segundo tempo, quando torcida e equipe em campo já não podiam mais esperar para soltar o grito de gol em todos os cantos do país.

Gabriel fez a chamada “parede” contra a defesa costarriquenha e ajeitar a bola para a chegada providencial e relâmpago de Coutinho, com o bico da chuteira.

– Não está sendo fácil para ninguém. Hoje foi de parar o coração, na raça, do jeito brasileiro, mas ninguém gosta de passar essa tensão toda. Com a nossa força de vontade, espírito de vencedores, nós conseguimos. Uma hora a gente sabia que a bola ia entrar, mas não imaginava que seria aos 90 minutos – comentou Jesus, com um sorriso de alívio e tranquilidade pelo dever cumprido.

Gabriel ressaltou que as equipes adversárias do Brasil sabem que enfrentarão um bom time e, por isso, têm medo de saírem para o jogo. Um dos motivos que impediu o gol brasileiro durante os 90 minutos. Brasil marcou o primeiro aos 90 minutos e o segundo já nos acréscimos, com Neymar, após passe de Douglas Costa.

A Seleção Brasileira enfrenta agora a Sérvia, no último duelo da fase de grupos da Copa do Mundo. O jogo poderá valer a liderança do Grupo E e a definição do cruzamento nas oitavas de final. Jesus pede o apoio irrestrito do torcedor brasileiro nas próximas fases. O camisa 9 reforça que, com o torcedor acreditando e demonstrando confiança no grupo, o Brasil será ainda mais forte.

”O torcedor tem que apoiar acima de tudo. Crítica a gente já tem demais. A gente convive com isso. Todas as profissões, a gente sabe como são. Todos nós aqui sabemos do orgulho e da responsabilidade que é carregar essa camisa. Temos que apoiar mais os jogadores”

pediu Gabriel, autoridade no assunto. No Mundial de 2014, o caçula da Seleção liderou a torcida no seu bairro Peri Peri quando nem imaginava que quatro anos depois estaria defendendo a nação.

Com a vitória sobre a Costa Rica, a Seleção Brasileira somou quatro pontos na tabela de classificação do Grupo E da Copa do Mundo. O Brasil lidera o bloco à frente de Sérvia, com três pontos, Suíça, com um ponto. Essas duas equipes se enfrentam também nesta sexta-feira às 15h (horário de Brasília). A Costa Rica já não tem chances de classificação para a próxima fase do Mundial.

Fonte: cbf.com.br