Ministro Baldy anuncia R$ 7 milhões, via Funasa, para Saneamento em Abadiânia

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, esteve na cidade de Abadiânia nesta quinta-feira (21) para anunciar o investimento de R$ 7 milhões para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água no município. Os recursos são provenientes da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a articulação de Baldy foi fundamental para que o investimento chegasse até a cidade.

Em seu discurso, o ministro lembrou que sua preocupação não é apenas com as demandas competentes ao Ministério das Cidades, e sim com todas as demais áreas que o estado necessita. “Nós não descansaremos e vamos lutar até o último dia por Abadiânia e por Goiás. Lutar no Ministério da Saúde, Integração, Funasa ou em qualquer outra área do governo federal”, comentou.

“Reafirmo meu compromisso. Fui eleito deputado federal por Goiás e estarei sempre representando meu querido estado e minha querida cidade de Abadiânia para continuar a trazer obras e benefícios. Queremos ver a alegria e o sorriso nos rostos das pessoas. Esse é o nosso desejo, é essa a nossa vida, o que nos motiva”.

O presidente da Funasa, Rodrigo Dias, reiterou que o ministro tem atuado para levar desenvolvimento para todo o estado. “Graças ao ministro, em um ano, a Funasa conseguiu trazer para Goiás mais de R$ 200 milhões investidos. Esse esforço todo só é possível porque o ministro não atua apenas no ministério das Cidades, ele procura defender o estado de Goiás e os interesses dos estados em todas as outras pastas”. E completou: “Essa retomada de investimentos da Funasa no estado só é possível graças ao empenho do ministro Baldy para que a gente não sofra cortes orçamentários, para que a gente sempre tenha o financeiro em dia e que possamos mudar efetivamente os investimentos”.

O montante investido pela Funasa em Goiás nos últimos 13 meses supera em mais de R$ 40 milhões todos os investimentos somados nos anos de 2016, 2015, 2014 e 2013.