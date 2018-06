PT lança pré-candidaturas de Katia Maria e Luis Cesar Bueno no sábado

Evento ocorre na Assembléia Legislativa de Goiás e vai divulgar também os nomes de pré-candidatos a deputados estaduais e federais

O Partido dos Trabalhadores (PT) lança as pré-candidaturas de Katia Maria, ao Governo de Goiás, e Luis Cesar Bueno, ao Senado Federal, neste sábado (23), às 9 horas da manhã, na Assembléia Legislativa do Estado Goiás. Na ocasião, o partido reforça também a pré-candidatura de Lula à Presidência da República, aqui em Goiás.

No evento, o partido apresentará os nomes já definidos da chapa representativa que formou para deputados estaduais e federais. A formação da chapa buscou representar não só os diversos segmentos da sociedade, como mulheres, jovens, negros e comunidade LGBT, mas também geograficamente, com candidatos de todas as regiões. “Nós temos candidatos espalhados por todos os cantos de Goiás, são eles que conhecem a realidade de cada região do Estado”, contou Katia Maria.

“Quero fazer para Goiás o que o Lula fez para o Brasil”

Modelo de Gestão

Katia Maria vai apresentar seu Modelo de Gestão para seus eleitores e promete uma campanha democrática, pautada em propostas e na participação dos eleitores. “Queremos discutir com o eleitor primeiro a realidade do Estado, depois ouvir propostas. Não existe governo forte se a população não estiver junto, participando do governo”, explicou Katia.

O PT saiu na frente dos outros partidos, Katia apresentou seu Modelo de Gestão para a imprensa na última quarta-feira (13), no Diretório Estadual do PT. “Apresentamos uma fórmula de desenvolvimento econômico com distribuição de renda, de maneira integrada, descentralizada e participativa”, explicou o deputado Luis Cesar Bueno.

A pré-candidata ao Governo de Goiás, Katia Maria explicou que esse modelo de gestão integrado, descentralizado e participativo visa levar os serviços para todos e melhorar a qualidade de vida do povo goiano. “O Estado tem o papel de cuidar de quem mais precisa. Eu quero fazer para Goiás o que o Lula fez para o Brasil”, contou Katia Maria.