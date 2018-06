Ronaldo Caiado ouve sugestões de delegados da polícia civil para a segurança pública

O pré-candidato ao governo de Goiás Ronaldo Caiado (Democratas) recebeu nesta quinta-feira (21/06) a diretoria do Sindicato dos Delegados do Estado de Goiás para ouvir sugestões para a área de segurança pública. O encontro foi na casa do senador Wilder Morais (Democratas), onde ambos também receberam várias lideranças durante a tarde.

No encontro, Ronaldo Caiado mencionou a importância de estabelecer uma unidade entre os vários segmentos da segurança pública de Goiás e da necessidade de investir em inteligência para conquistar melhores resultados no combate à criminalidade em Goiás. O democrata também explicou para os delegados projeto de lei de sua autoria que destina 2% da loteria para investimentos na área de segurança pública.

“A saúde e a educação são áreas que têm fontes continuada de recursos. A segurança pública não. Por isso propus no Senado projeto de lei que estabelece que 2% do valor bruto mensal das loterias federais sejam destinadas aos fundos de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal”, contou.

Já o senador Wilder Morais falou da importância de ouvir os segmentos neste momento em que Ronaldo Caiado elabora o plano de governo. “É importante ouvirmos os segmentos para que o plano reflita as reais demandas da sociedade. São poucos os políticos que ouvem os segmentos. E, no caso da segurança em especial, o problema que tem de ser resolvido é muito grande. Estamos perdendo a luta para a criminalidade”, lamentou.

Presidente do sindicato, Silvana Nunes Ferreira destacou a preocupação do senador Ronaldo Caiado em solucionar os problemas da área e avaliou a conversa como positiva. “Trouxemos sugestões e vimos que é grande a preocupação dele com a segurança pública. Falamos da necessidade de investimentos em inteligência da polícia civil e no combate ao crime com ações focadas na prisão das lideranças”, explicou.

Segundo a delegada, não é possível combater a criminalidade de forma efetiva sem investimentos em inteligência. “Os investimentos devem ser focados na inteligência e nas grandes investigações para identificar os grandes líderes. Foi uma reunião muito produtiva do ponto de vista profissional para dotar os senadores dessas informações. Também abordamos a realidade da polícia civil e os projetos de reestruturação das carreiras”, contou.

MDB

Ronaldo Caiado e Wilder Morais também receberam lideranças políticas do interior capitaneadas pelo deputado estadual José Nelto (Podemos). Entre elas o presidente do MDB de Cezarina, Paulo Roberto Barbosa. No encontro, o emedebista garantiu o apoio à pré-campanha de Ronaldo Caiado no município.

“A decisão de apoiar o senador Ronaldo Caiado é antiga, até pelo trabalho que ele vem desempenhando como senador. Sou ligado ao deputado estadual José Nelto e fiquei muito satisfeito dos dois estarem caminhando juntos. Em Cezarina 90% da população está com Ronaldo Caiado”, garantiu.

No fim da tarde os senadores também receberam lideranças de Palminópolis, Firminópolis e Nazário que foram levadas pelo prefeito de Turvânia, Fausto Mariano (MDB).