Seleção Brasileira vence a Costa Rica por 2 a 0

Com luta e concentração até o final, Brasil marca com Coutinho e Neymar e chega a quatro pontos conquistados no Grupo E

Desistir jamais! Com o espírito de luta e entrega até o final, a Seleção Brasileira alcançou a primeira vitória na Copa do Mundo FIFA 2018. Após o empate na estreia, o Brasil superou a Costa Rica nesta sexta-feira (22). No Krestovsky Stadium, em São Petersburgo, na Rússia, a Canarinho dominou os adversários e venceu por 2 a 0. Os gols brasileiros foram marcados por Coutinho e Neymar.

Com o triunfo, a Seleção chegou a quatro pontos e assumiu a liderança provisória do Grupo E. Suíça (1) e Sérvia (3) completam a segunda rodada do Grupo E. O próximo compromisso do Brasil na Copa do Mundo será contra a Sérvia, pela terceira rodada, na quarta-feira (27), às 15h (horário de Brasília), no Spartak, em Moscou.

O JOGO

De uniforme todo azul, a Seleção Brasileira entrou em campo em busca da primeira vitória no Mundial. Com maior posse de bola, o Brasil tomou a iniciativa da partida. Apesar do domínio territorial, a forte marcação do adversário segurou o ímpeto brasileiro nos primeiros minutos. Philippe Coutinho foi o primeiro a arriscar de longa distância, mas a bola passou por cima. A Costa Rica tentou responder no contra-ataque com Celso Borges, que finalizou para fora. Aos 25, Gabriel Jesus chegou a balançar as redes, mas o impedimento já havia sido assinalado. O Brasil pressionou antes do intervalo, assustou com Coutinho e Willian, mas pecou nas finalizações.

Apostando nas triangulações, a Seleção Brasileira voltou para o segundo tempo em cima da Costa Rica. A pressão foi total nos primeiros cinco minutos. Durante a blitz, Gabriel Jesus cabeceou no travessão. No rebote, Paulinho tocou para Coutinho finalizar, mas a zaga afastou o perigo. Aos 10 minutos, Neymar pegou cruzamento de primeira e obrigou grande defesa de Navas. Aos 12, foi a vez do goleiro evitar o gol de Coutinho. Aos 26 minutos, Neymar bateu colocado e tirou tinta da trave. Com maior volume de jogo, o Brasil lutou até o final e foi premiado nos acréscimos com os gols de Coutinho e Neymar já nos acréscimos.

BRASIL: Alisson; Fagner, Miranda, Thiago Silva e Marcelo; Casemiro, Paulinho (Firmino) e Philippe Coutinho; Neymar, Willian (Douglas Costa) e Gabriel Jesus (Fernandinho). Técnico: Tite

Fonte: cbf.com.br