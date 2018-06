Itumbiara sedia disputas do Polo V dos Jogos Estudantis

O lançamento da etapa Regional dos Jogos Estudantis 2018 foi realizado na noite desta sexta-feira, 21/6, em Itumbiara, quinto Polo a sediar a competição. Até o próximo domingo, 24/6, as equipes das Regionais de Catalão, Goiatuba, Morrinhos, Piracanjuba, Pires do Rio, Silvânia e Aparecida de Goiânia participarão das disputas.

A coordenadora regional da Seduce em Itumbiara, Sandra Bessa, comemora o sucesso da abertura do evento e reitera a satisfação em sediar uma das etapas dos Jogos. “Estou muito feliz, pois estamos recebendo energias positivas. Serão sete regionais participando e que vão fazer uma revolução na nossa cidade, para sermos reconhecidos como um município voltado ao do esporte. Estamos repletos de alunos e competidores”, afirma Sandra.

De acordo com o superintendente Maurício Roriz, coordenador geral dos Jogos Estudantis, as disputas no Polo V contarão com a participação de 1.100 alunos/atletas nas categorias de 12 a 14 e de 15 a 17 anos, nas modalidades de voleibol, basquete, handebol e futsal, desde que estejam matriculados na rede pública estadual de ensino. “Esse é um polo extremamente importante e com um nível técnico elevado, do qual os atletas estão buscando a classificação para a grande final na cidade de Jataí no mês de agosto”, reitera Maurício.

Aluno do Colégio Estadual Herbert de Sousa, o estudante do Ensino Médio Marcus Vinicius Santos, de Novo Gama, afirma que a iniciativa da Seduce está sendo uma grande oportunidade para os jovens de seu município. “Eu sei que muitos alunos, assim como eu, não teriam condições de sair de sua cidade para competir e viver novas experiências de vida, e esses Jogos nos proporciona isso. E é por esse motivo que vamos com tudo para vencermos mais uma etapa”.

Para a estudante e jogadora de handebol Evellyn Alves, 16 anos, do Colégio Estadual da Policia Militar de Goiás (CEPMG) Nivo das Neves, de Caldas Novas, participar da competição é a realização de um sonho. “Nós batalhamos muito para chegar até aqui e já nos sentimos vitoriosos, mas queremos levar esse titulo para nossa cidade”, afirma.

Polos regionais

Até a primeira quinzena de agosto, as competições serão promovidas em cinco polos regionais. As etapas de Itaberaí, Ceres e Campos Belos já foram realizadas e as disputas em Itumbiara vão até domingo, 24/6. A regional de Iporá, Polo IV, que teria recebido os jogos de 7 a 10 de junho, mas foram adiados devido a greve dos caminhoneiros, será a próxima a participar de 9 a 12 de agosto.

Os Jogos Estudantis são divididos em quatro fases: municipal, intermunicipal, regional e estadual e envolvem mais de 40 mil alunos/atletas em todo o Estado. As duas primeiras etapas já foram realizadas, classificando os maiores destaques nas modalidades coletivas (vôlei, basquete, handebol e futsal).

Nas fases municipal e intermunicipal já foram classificados os melhores atletas nas modalidades individuais (atletismo, badminton, ciclismo, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa e xadrez). Eles já garantiram seu lugar na fase final, que será realizada em Jataí, entre os dias 22 e 26 agosto.

Incentivo ao esporte

A competição é promovida pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) e tem como objetivo fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos, possibilitando a identificação de talentos desportivos nas escolas.

Maurício Roriz ressalta que a iniciativa também busca desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno/atleta, estimulando o pleno exercício da cidadania através do esporte. Ao todo, a competição envolve os 246 municípios goianos.

Confira a agenda do próximo e ultimo Polo

Polo sede: Iporá

De 9 a 12 de agosto. Equipes de Piranhas, Mineiros, Jataí, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena de Goiás e Jussara

Finais nacionais

Os melhores colocados nos Jogos Estudantis 2018 de Goiás se classificarão para a maior competição estudantil do Brasil, os Jogos Escolares da Juventude, que este ano terão novo formato. O Comitê Olímpico do Brasil (COB), realizador do evento, definiu que as etapas regionais da disputa nacional, destinadas a classificar as modalidades coletivas, com 1.100 atletas, serão realizadas nas cidades de Natal (RN), Manaus (AM) e Joinville (SC).

Nessas competições é que ficarão definidas as equipes do basquete, futsal, handebol e vôlei. A primeira será realizada em Natal (RN), de 12 a 16 de setembro. Depois virá Manaus (AM), entre 19 e 23 de setembro e, em seguida, Joinville (SC), que sediará as disputas entre 26 e 30 de setembro.

De acordo com o COB, Natal também sediará a etapa nacional no período de 12 a 25 de novembro e terá 14 modalidades: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia (apenas na categoria 15 a 17 anos), xadrez e wrestling. Ao final serão mais de seis mil atletas envolvidos nas duas categorias, separadas por faixa etária: de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos.