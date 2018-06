Bonde do Pai Eterno leva romeiros aos pontos turísticos de Trindade

A Capital goiana da Fé está repleta de lugares históricos e especiais, que deixam moradores e visitantes ainda mais próximos da devoção ao Divino Pai Eterno. Em época de Romaria, os romeiros que vêm até Trindade podem aproveitar e conhecer esses locais que estão cheios de histórias e sinais do amor do Pai Eterno.

Para facilitar a visita, os devotos podem contar com o Bonde do Pai Eterno. O bondinho, como é carinhosamente conhecido, possui capacidade para 40 pessoas e percorre os principais pontos turísticos da cidade. Os devotos que têm a oportunidade de fazer o passeio conseguem ter uma noção do que Trindade tem a oferecer e aproveitam para conhecer um pouco mais da devoção. Um dos pontos de visitação mais desejado é a obra do Novo Santuário. Curiosos e cheios de expectativas, os devotos desejam ver de perto a Capela do Cruzeiro e o andamento da construção.

Ana Claudia Ferreira Reis Correa é a guia do divertido passeio e conta que, no decorrer do trajeto, em meio a gargalhadas, há bastante informação, cultura e também oração. “Rezamos para agradecer a Deus a oportunidade que temos todos os dias de sermos pessoas melhores. Podemos ser melhor quando estamos no meio do povo, quando compartilhamos experiências, quando vemos no olhar do nosso irmão carências que podem ser supridas com atenção e carinho. É isso que nós ofertamos aos devotos”, afirma Ana Claudia.

Devoção e alegria

O Bonde do Pai Eterno funciona todos os dias. O passeio que começa no Santuário Basílica, segue pela Via-Sacra até a Igreja do Santíssimo Redentor, também conhecida como igreja do Pe. Pelágio. A partir daí, o bondinho vai para o Convento da Copiosa Redenção, depois para o Carmelo da Santíssima Trindade, para a Vila São Cottolengo, construção do Novo Santuário e finaliza, novamente, na Basílica. O ingresso do bondinho custa R$10 e todo o valor arrecadado é direcionado a ajudar na obra da Nova Casa do Pai.

Programação da Romaria 2018

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

5h – Alvorada festiva na Matriz e no Santuário Basílica

5h30 – Procissão da Penitência da Matriz ao Santuário Basílica

Matriz

Missas: 7h, 11h, 16h e 18h30

Oração do Terço: 13h

Novenas: 9h e 14h

Santuário Basílica

Missas: 6h, 7h, 10h, 12h, 17h30 e 22h

Oração do Terço: 14h e 19h

Novenas: 8h30 e 15h

Novena Solene: 20h

Confissões

Todos os dias, no Santuário Basílica e na Matriz, das 6h às 21h

Batizados

Todos os dias, no Salão Paroquial da Igreja Matriz, às 10h

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Dia 26 de junho – Terça-feira

18h – Saída da 1º Romaria Motociclística – Portal da Fé

19h – Bênção dos motociclistas – Santuário Basílica

Dia 28 de junho – Quinta-feira

5h – Saída da 5ª Romaria da Solidariedade – Trevo de Goiânia

9h – Romaria dos Carros de Boi com bênção para os Carreiros – Praça da Matriz

17h30 – Missa das Obras Sociais Redentoristas – Santuário Basílica

Dia 29 de junho – Sexta-feira

9h – Desfile dos Cavaleiros e Muladeiros – Praça da Matriz

17h30 – Missa com os Cavaleiros e Muladeiros – Santuário Basílica

20h – Novena Solene com participação dos internos da Vila São Cottolengo

Dia 30 de junho – Sábado

12h – Missa com os Foliões – Santuário Basílica

14h – Encontro dos Carreiros – Salão Paroquial da Igreja Matriz

17h30 – Missa com os Carreiros – Praça do Santuário Basílica

Missas na Madrugada:

23, 24, 29 e 30 de junho e 1º de julho

Santuário Basílica: 0h, 2h e 4h

Obs: No dia 1º não haverá Missa às 4h

DIA DA FESTA

1º DE JULHO – DOMINGO

4h – Alvorada festiva com fogos e sinos

4h45 – Procissão da Penitência

5h45 – Santa Missa na Praça do Santuário Basílica

8h – Missa Solene da Festa (Lançamento Oficial do livro – Pélagio Sauter – O Apóstolo de Goiás, autor: Pe. Clóvis Bovo)

17h – Procissão Luminosa e Celebração de Encerramento, saindo da Matriz até a Praça do Santuário Basílica (Levar velas)

Missas deste dia:

Matriz: 11h, 12h30 e 14h

Santuário Basílica: 10h30, 12h, 13h30 e 15h

2 DE JULHO – Segunda-feira

5h – Toque de despertar

Missas no Santuário Basílica: 5h30, 7h, 10h e 19h30

Missas na Matriz: 7h, 9h e 19h