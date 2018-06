Crescimento de José Eliton empolga PSDB, que aposta em aceleração de tendência de alta nas pesquisas de intenção de votos

Tucanos afirmam reta ascendente do governador na preferência do eleitorado é resultado de eficiência da gestão e da capilaridade da base aliada em todo o Estado

A aprovação do governo e o crescimento de José Eliton (PSDB) nas pesquisas eleitorais apresentados por diferentes institutos nos últimos dias entusiasmam os tucanos, que acreditam que a reta ascendente do governador na preferência do eleitorado vai ganhar impulso a partir de agora. Como resultado do crescimento de José Eliton nas pesquisas, circula no PSDB o sentimento de que o crescimento é gradativo e contínuo, até a vitória em 7 de outubro.

Essa é a opinião do líder do partido na Assembleia, o deputado Francisco Oliveira: “A candidatura de José Eliton é uma candidatura consistente, candidatura que tem capilaridade. Seu crescimento será gradativo, e contínuo”, avalia. “Tenho certeza que ele, ao final da campanha, ele estará a frente dos adversários e podendo ganhar no primeiro turno. Nós temos um exército de pessoas para ajudar nesta campanha”, garante, citando a força da base aliada.

O prefeito de Trindade, Jânio Darrot, também está convicto do sucesso na meta de reeleição do governador. “Nós já esperávamos o crescimento dele, é uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer”, confessa. “José Eliton é extremamente competente, a base está toda unida, estamos empenhados, e vendo que esse crescimento será contínuo. Vamos chegar muito bem já nas convenções, no início de agosto, já assumindo a liderança, para ganhar no primeiro turno”, projeta.

Ex-presidente da Assembleia, e ex-prefeito de Goianésia, o deputado Helio de Sousa diz que o crescimento de Eliton nas pesquisas mostra que o governador está no rumo certo, com evidente aprovação da população. “A forma como ele está trabalhando é a correta, a população sente que o nosso governador é um homem preparado, que tem muito equilíbrio em suas ações e uma equipe forte”, observou.

Ex-presidente estadual do PSDB, Paulo de Jesus assinala que as qualidades pessoais do governador, como a experiência em gestão, aliada ao trabalho da base aliada asseguram que o pré-candidato tucano avance muito no processo eleitoral. “O governador está se tornando conhecido, sua forma objetiva de governar Goiás no rumo certo. Estamos começando a mobilizar nosso pessoal, e está dando este efeito nas pesquisas”, avalia. “José Eliton vai continuar subindo . E quem não tem proposta, e nem objetivos, e só fala mal das pessoas, não colabora para melhorar, esses vão continuar caindo”, acredita.