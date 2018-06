Em evento religioso, José Eliton refirma compromisso “com os valores cristãos, importantes na defesa da vida e da família”

Governador diz que quer seguir a trilha das bênçãos de Deus e “é para isso que peço oração, e, assim como Salomão, peço também sabedoria para conduzir o Estado num bom caminho, para superar as dificuldades”

O governador José Eliton participou, na manhã deste sábado (23/6), em Itumbiara, do Simpósio Chamada Capacitação Ministerial, promovido pela Convenção das Assembleias de Deus no Estado de Goiás (Cadesgo), a convite do pastor Efraim Soares de Moura, presidente da Assembleia de Deus do município. Para o governador, essa é “uma ação importante do ponto de vista de integração religiosa e do ponto de vista de preservar valores”. Mais de mil pessoas compareceram, entre elas o prefeito José Antônio.

José Eliton fez questão de frisar que esteve em Itumbiara para reafirmar seu compromisso “com os valores cristãos, importantes na defesa da vida e da família, valores que ajudam a construir uma sociedade mais justa”, e que o papel da igreja, ao lado do Estado, “é o de realizar sonhos, de mudar vidas, de amparar quem mais precisa”.

O pastor Efraim Soares de Moura agradeceu a José Eliton por sua participação, disse que reconhece a atenção dele com o povo de Itumbiara e pediu a Deus que abençoe o Governo do Estado, a vida do governador e sua família. O governador também agradeceu e salientou: “É nessa trilha que queremos seguir, é para isso que peço oração, e, assim como Salomão, peço também sabedoria para conduzir o Estado num bom caminho, para superar as dificuldades”.

O simpósio, que tratou de temas atuais, tem como objetivos promover a união e o intercâmbio entre as Assembleias de Deus, atuar no sentido da manutenção dos princípios morais e espirituais inspirados na Bíblia e zelar pela observância da doutrina bíblica, incrementando a evangelização e os estudos bíblicos.