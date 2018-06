Em Rio Verde, Ronaldo Caiado propõe convênios e parcerias para saúde preventiva da população

Senador esteve com mais de 1,2 mil lideranças em encontro da frente Unidos para Mudar Goiás. No evento, Flávia Cunha – filha de Paulo Roberto Cunha – foi lançada como pré-candidata a deputada federal

O pré-candidato ao governo de Goiás, Ronaldo Caiado (Democratas), defendeu neste sábado (23/06) em Rio Verde o foco em investimentos na saúde preventiva da população e a realização de convênios para atender pacientes que necessitam do apoio do Estado. A fala foi durante encontro da frente de oposição Unidos para Mudar Goiás em Rio Verde, que reuniu o senador Wilder Morais (Democratas), o prefeito Paulo do Vale (MDB) e mais de 1,2 mil lideranças, deputados, prefeitos e pré-candidatos.

Médico com mais de 40 anos de atuação, Ronaldo Caiado defende a realização de convênios e uma parceria direta entre governo, municípios e agentes comunitários para criar uma rede de medicina preventiva competente para os goianos. Segundo o senador, hoje há pouca preocupação do Estado com a prevenção.

“Queremos fazer uma transformação neste sentido. Hoje quantos hipertensos não recebem o acompanhamento que deviam? Nosso trabalho é cuidar da saúde da população. Vamos fazer uma ação de convênios com academias e educadores físicos para que as pessoas mais humildes tenham condições e motivação para cuidar da saúde. Teremos uma academia popular para isso. Academia não pode ser lugar de rico apenas”, defendeu.

Ronaldo Caiado afirmou que pretende estabelecer também parcerias para com empresas e igrejas para a recuperação de dependentes químicos e criticou os milhões gastos pelo governo nos Credeqs, que até não estão em funcionamento. “Na área médica saberemos cuidar. Nós vamos inovar. Não faremos como o governo, que começa suas iniciativas e não termina. Qual o resultado teve o Credeq com milhões gastos e obras não terminadas? Vou chamar as empresas para que possam ajudar a recuperar jovens”, explicou.

Em sua fala, o democrata também cobrou a prometida regionalização da saúde, que nunca saiu do papel. “Onde estão os hospitais regionais? Os desafios que temos na área da saúde são enormes. O Tribunal de Contas do Estado disse publicamente que Goiás não aplica o que determina a Constituição em saúde e educação há quatro anos”, revoltou-se.

“Paulo Roberto Cunha está de volta”

O encontro de hoje em Rio Verde emocionou o senador Ronaldo Caiado, que anunciou a pré-candidatura a deputada federal de Flávia Cunha (Democratas), filha do ex-prefeito de Rio Verde Paulo Roberto Cunha. Ronaldo Caiado participou de várias campanhas ao lado de Paulo Roberto Cunha, falecido há sete anos, e era amigo do político.

“Veja como o destino está me presenteando. Comecei a política com Paulo Roberto Cunha. Ele como candidato ao governo de Goiás e eu como deputado federal. Fizemos várias campanhas juntos. Vocês não podem imaginar a minha alegria hoje porque tenho certeza que ele voltou na pessoa de sua filha, Flávia Cunha, que aceitou o desafio de ser pré-candidata”, comemorou.

Anfitrião do encontro, o prefeito Paulo do Vale também fez menção especial a Flávia Cunha durante o seu discurso. “Aqui temos candidatos fichas limpas que representam os valores da família goiana. Esse é o sentimento de mudança que os goianos guardam. Temos também o retorno daqueles tantos homens que foram importantes na história de Goiás. Quem aqui se lembra do saudoso Paulo Roberto Cunha? Pois o nosso amigo está retornando. Ele está lá de cima olhando por sua filha Flávia Cunha”, afirmou.

Em agradecimento a várias manifestações de apoio que recebeu no encontro de hoje, Flávia Cunha falou da emoção de aceitar o desafio. “Meu coração pula de emoção. É uma responsabilidade grande porque estou ao lado de homens de progresso que têm feito a diferença no Brasil. Eu aceitei o pedido de Ronaldo Caiado e Paulo do Vale porque entendo que é a oportunidade de transformamos a realidade que vivemos hoje. Esse caminho que vamos trilhar vai projetar as novas gerações para o futuro de Goiás”, afirmou.

Flávia Cunha assegurou, durante o seu discurso, que sua intenção é, como o pai em outra época, trabalhar para um Estado melhor. “Me prontifico a servir a Rio Verde e a Goiás. Minha responsabilidade é dobrada pelo legado que meu pai deixou. Meu pai está mais vivo que nós porque onde chegamos ele é saudado e lembrado. Nesse momento não poderíamos deixar essa semente morrer. Agradeço de coração e desejo que o povo goiano desperte e enxergue o que está nas nossas mãos. O futuro é agora e Goiás vai mudar”, convocou.

Outro pré-candidato que despontou no município foi Chico do KGL (Democratas), que hoje é vice-prefeito de Rio Verde e pré-candidato a deputado estadual. “Quando Paulo do Vale me convidou para ser vice só aceitei porque confiei nele como político. Tinha 30 anos como médico salvando vidas e eu sabia que ia trazer coisas boas para Rio Verde. Com Goiás não será diferente. Temos Ronaldo Caiado como pré-candidato que está lutando e trabalhando sem fazer promessas absurdas. Não fará um governo de promessas e que mente como o de agora. Precisamos de pessoas comprometidas para transformar Goiás”, destacou.

Importância dos municípios

Mais uma vez os prefeitos do MDB que apoiam Ronaldo Caiado como pré-candidato ao governo prestigiaram o encontro da frente de oposição Unidos para Mudar Goiás. No discurso do prefeito Paulo do Vale, ele rememorou a coragem que tiveram há três meses de declararem o seu apoio ao senador Ronaldo Caiado e destacou que uma eleição da complexidade desta precisa da força dos municípios. “A eleição da oposição passa por Rio Verde, Catalão, Goianésia e todos os municípios”, lembrou.

O prefeito de Formosa, Ernesto Roller (MDB), também salientou como fundamental esta junção de forças em prol de mudanças em Goiás. “Eu vim de Formosa não só para prestigiar este evento. Mas para dizer a Rio Verde que nós começamos com cinco prefeitos que tiveram a coragem não só de apoiar Ronaldo Caiado, mas de não aceitar que Goiás continue sendo tratado como é hoje. Os goianos não querem um sucessor escolhido pelo atual governo nem outro oriundo de acordos espúrios feitos na calada da noite”, afirmou.

De acordo com o emedebista, Goiás precisa vivenciar uma política diferente. “Não dá mais para conviver com aqueles que usam a política como instrumento de satisfação de interesses próprios. Formosa, Rio Verde, Catalão, Goianésia, Turvânia e os outros municípios estão de mãos dadas para mudar Goiás. É uma pré-campanha difícil contra a máquina do governo. Devemos trabalhar de sol a sol porque é o futuro de Goiás que está em jogo. Vamos juntos fazer essa grande mudança com Ronaldo Caiado governador”, finalizou.

O prefeito de Goianésia, Renato de Castro (MDB), reforçou o apoio ao senador Ronaldo Caiado e enumerou as qualidades que fazem dele líder de preferência dos eleitores goianos neste ano. “Ronaldo Caiado demonstra sabedoria, equilíbrio e sensatez. Com 30 anos de vida pública não tem nada contra ele. Para mudar é preciso buscar quem tem passado limpa. Quando a gente liga a TV só vê sujeira e sangue. O povo não aguenta mais. Agora é a hora da mudança”, disse.

Por acreditar que Ronaldo Caiado representa a mudança, Renato de Castro tem feito o discurso de união da oposição em torno dele. “É por isso que nós prefeitos do MDB não aceitamos que esse governo ruim continue. Tomamos decisão para ganhar eleição. Somos do MDB e ninguém aqui é inimigo do Daniel Vilela. Mas o momento agora é de Ronaldo Caiado. Não podemos aceitar que PSDB divida mais uma vez a oposição. Precisamos vencer para podermos fazer as mudanças que Goiás precisa”, lembrou.

Melhor nome

A mudança em Goiás, segundo o prefeito de Catalão Adib Elias (MDB), passa principalmente pela escolha de um nome sem máculas em sua história e que vai trabalhar para colocar fim à era da propina e da corrupção em Goiás. “Ronaldo Caiado hoje estaria no melhor momento para ser candidato a presidência do Brasil. Será que ainda há qualquer dúvida para escolher aquele que verdadeiramente não tem mácula na sua trajetória política? Sou Ronaldo Caiado governador”, defendeu.

Segundo o emedebista, a escolha por apoiar Ronaldo Caiado e não o pré-candidato do partido deveu-se não às suas chances reais de vitória, mas pelo caráter que ele demonstra. “Essa nossa posição não é porque o senhor tem chance de ganhar. Mas porque o conheço desde o Hospital Miguel Couto do Rio de Janeiro e sei do seu caráter, sua honradez e sua história. Não podemos ficar sem um homem de sua grandeza”, defendeu.

Colega de Senado e pré-candidato à reeleição, Wilder Morais fez um testemunho do prestígio do colega em nível nacional. “Ronaldo Caiado é a reserva moral da política brasileira. Hoje ele poderia ser candidato a presidente da República. Mas quer ser governador para fazer uma gestão que seja referência para o Brasil, de como se faz política com transparência, usando as verbas de forma correta em cada setor. Com certeza o povo goiano quer mudança e essa é a sua vez. O senhor será nosso próximo governador. A aceitação do seu nome é enorme”, assegurou.

Um dos líderes do movimento em apoio ao senador, o deputado estadual José Nelto (Podemos) falou que Goiás quer mudar sua história. “Os cinco prefeitos e eu começamos um movimento para unir a oposição e mostrar que o povo não suporta mais 20 anos, a cara de Marconi mentindo para o povo. Chegou a hora da mudança. Trabalhamos muito pela unidade. Oitenta do MDB de Goiás já está na campanha de Ronaldo Caiado porque sabe que ele representa a verdadeira mudança e verdadeira oposição. Ninguém quer políticos envolvidos em Lava Jato”, disse.

Presidente licenciado da Faeg e pré-candidato a deputado federal, José Mário Schreiner (Democratas) afirmou que o encontro em Rio Verde é um dos mais importantes realizados até agora porque se realiza em um momento em que a pré-campanha se adensa.

“De os todos os encontros o de hoje é um dos mais importantes. Estamos tratando do futuro de Goiás. Estamos discutindo que Goiás que nós queremos. Porque merecemos uma segurança viável, saúde e educação para todos os goianos. Temos aqui as pessoas mais preparadas, como Ronaldo Caiado. A expectativa do povo goiano está nas mãos limpas e de trabalho dele, para que você faça renascer toda a esperança dos goianos.”