Espaço das Profissões aproxima UFG de estudantes do ensino médio

Evento anual começa nesta segunda-feira (25) com a finalidade de apresentar os cursos oferecidos gratuitamente pela Universidade

A Universidade Federal de Goiás (UFG) realiza nos dias 25 e 26 de junho, o Espaço das Profissões 2018, na Regional Goiânia, uma exposição que aproxima os universitários e profissionais da Instituição de estudantes do ensino médio, interessados em ingressar na UFG. O objetivo do evento, é propiciar a esses jovens a oportunidade de conhecer a Universidade e os cursos e habilitações oferecidos gratuitamente. São esperados para esta edição, 40 mil discentes do ensino médio da capital e do interior do Estado.

Na mostra, as unidades acadêmicas montam salas interativas nos quais os visitantes podem conversar com monitores sobre os cursos de graduação, estágio e mercado de trabalho. Além dos já tradicionais espaços interativos e palestras sobre os cursos de graduação e as formas de ingresso na UFG, o evento deste ano conta com uma programação cultural e científica, que proporcionará a chance de conhecer vários espaços e atividades que caracterizam a UFG como uma Universidade.

Uma das palestras mais aguardadas acontece nos dois dias do evento, com o tema Nossa Universidade e as Formas de Ingresso nos Cursos de Graduação #VEMPRAUFG, no salão do Centro de Eventos. No dia 25, das 15h às 15h30, e no dia 26 em dois horários, das 9h30 às 10h e das 15h às 15h30.

O tema deste ano é UFG é pra todos, é pra você! e remete à política de inclusão e permanência da Universidade, baseada em estudos e propostas de ações afirmativas. “Na UFG, a liberdade criativa e a diversidade são valorizadas. Nossos estudantes são de diferentes áreas do conhecimento e originários de escolas públicas, filantrópicas e privadas; pertencentes a diferentes grupos étnico-raciais, idades e níveis de renda, com variadas opções políticas e religiosas, orientações sexuais, entre outras especificidades”, ressalta a pró-reitora de Graduação, Flávia Aparecida de Oliveira.