Foco no Esporte

Governo lança faculdade do esporte da UEG buscando formar atletas de alto rendimento

O governador José Eliton lançou na última semana a UEG Faculdade do Esporte Eseff ego, uma das instituições de ensino superior públicas pioneiras no País a investir na formação de atletas de alto rendimento nas mais diversas modalidades esportivas. Os investimentos em qualifi cação de pessoal, inovação e tecnologia estão garantidos e as atividades terão início no próximo semestre letivo.

A direção da UEG já aprovou a execução do Programa de Alto Rendimento da Faculdade do Esporte, que tem como coordenador o professor Thiago Vilela. Ele está intermediando tratativas com o coordenador do Núcleo de Alto Rendimento (NAR) de São Paulo, Irineu Loturco, para um intercâmbio com a Faculdade do Esporte.

“O NAR é um instituto privado, auto-sustentável, com sede em São Paulo, referência na formação de atletas, tanto é que 80% dos atletas olímpicos e paraolímpicos do Brasil passaram por lá, com evolução exponencial. Nós queremos desenvolver o mesmo modelo aqui em Goiás”, relatou o professor. Ele contou que “o coordenador esteve em Goiânia e ficou impressionado com a nossa estrutura”

Thiago Vilela afirmou que a expectativa é que Goiás possa se tornar “referência no treinamento e formação de atletas, com a atração de intercâmbios, profi ssionais, treinadores do Brasil e de fora do País”, tanto é que estão sendo fechados dois contratos com instituições da Itália e do México.

“Nosso objetivo é mostrar para as crianças e adolescente que Goiás tem capacidade de gerar atleta de alto rendimento, de despertar neles esse interesse”, frisou o professor da faculdade.

A Faculdade do Esporte une, em um mesmo local, todo o potencial científico-tecnológico da UEG Campus Eseff ego à estrutura de ponta instalada no Centro de Excelência do Esporte, localizado na Avenida Paranaíba, no Centro de Goiânia.