“José Eliton coloca o povo em primeiro lugar”, afirma Iris

Em ato de assinatura de convênio entre Estado e Prefeitura de Goiânia para a liberação de R$ 35 milhões para construção da segunda etapa da Avenida Leste-Oeste, prefeito diz que iniciativa do governador de autorizar recursos para todos os municípios é “um gesto para o Brasil”

O prefeito Iris Rezende, do MDB, afirmou nesta segunda-feira (25/6) durante a assinatura de convênio de Goiás na Frente entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Goiânia que a decisão de José Eliton de celebrar parcerias para investimentos com todos os municípios mostra que o governador “coloca o povo em primeiro lugar” e que a “iniciativa é um gesto de Goiás para o Brasil”. Iris agradeceu a José Eliton e ao ex-governador Marconi Perillo, que participou da solenidade, pelo repasse de R$ 35 milhões para o Paço Municipal, que serão utilizados na construção da segunda etapa da Avenida Leste-Oeste: “Em nome de Goiânia, nosso reconhecimento”, disse.

O convênio foi assinado durante a realização da 65.º Governo Junto de Você, realizado na Praça Cívica. O prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha (MDB), também participou e assinou convênio com o Estado, no valor de R$ 10 milhões. Além das milhares de pessoas que vieram à Praça Cívica em busca dos serviços, a solenidade de abertura do Governo Junto de Você teve a participação de servidores e auxiliares do Governo do Estado e das prefeituras, deputados federais e estaduais e vereadores. “É um gesto do mundo político de Goiás para o Brasil”, disse Iris.

Iris, se referindo a presença de diferentes lideranças assinalou a importância do gesto: “Aqui estamos todos, de todos os partidos políticos, de todas as tendências políticas, de todas as ideologias, unidos, colocando em primeiro lugar o povo, que é, na verdade, a justificativa da existência do poder”. O prefeito lembrou que “o poder não existe em função daqueles que o ocupam, foi instituído há milênios para acudir a população como um todo”, e que eles estavam ali demonstrando isso ao País.

O prefeito agradeceu ao governador José Eliton pelo convite para participar da solenidade e pela colaboração administrativa do estado, e incluiu também o ex-governador Marconi Perillo. “Governador, agradeço muito – estão aqui os dois, Marconi e José Eliton que se dispuseram a esta colaboração – mas não é só por esta colaboração, é pelo espírito que norteia este momento”, afirmou. “O meu abraço, e, em nome de Goiânia, nosso reconhecimento”, disse.

Iris ressaltou a importância do ato de governo que reuniu, na Praça Cívica, o governo e as prefeituras da região metropolitana. Para Iris, o evento é importante porque a administração “vai para o meio do povo, sentir, atender e solucionar os problemas imediatos”. Iris disse que a Região Metropolitana tem problemas complexos, sérios, “de toda ordem”, e que “só de mãos dadas – todos os municípios, com o governo do Estado, com o governo federal – nós seremos capazes de fazer desta região um espelho para o Brasil, em todos os sentidos, de vida e de administração”.