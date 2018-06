Lúcia Vânia discute demandas de Pires do Rio

Parlamentar goiana foi recebida na Prefeitura e na Câmara Municipal em reunião de trabalho

Foi a vez do município de Pires do Rio receber visita da senadora Lúcia Vânia para mais uma das reuniões de trabalho que a parlamentar vem fazendo nas cidades goianas desde o ano passado. “Gosto de vir no município fora de período de festas para entender quais são as reais necessidades”, explica Lúcia Vânia minutos depois de chegar à prefeitura e conversar com as pessoas da comunidade local que a recepcionaram na manhã da última quinta-feira (21).

Antes de tomar conhecimento de aspectos técnicos da realidade da região em conversa com a prefeita de Pires do Rio, Cleide Aparecida, o secretariado, servidores da administração municipal, vereadores e lideranças locais, Lúcia Vânia ouviu a população, falou com as rádios e comentou sobre o momento político do Brasil. Destacou sua participação na criação da Lei Maria da Penha. “Fui relatora da lei que procura curar uma das chagas da nossa sociedade, que é a violência contra a mulher”, disse.

A prefeita Cleide agradeceu a senadora, que pegou a estrada de Brasília até Pires do Rio para conhecer as demandas prioritárias da cidade. Lúcia Vânia ouviu secretários de todas as pastas, como turismo e saúde. O diálogo estabelecido com os municípios é a principal marca da goiana, tida como uma senadora municipalista. “Quando eu era deputada, desenvolvi um vínculo com os prefeitos e mantive essa prática no Senado”, comenta a parlamentar.

Após reunião na prefeitura, a comitiva da senadora foi à Câmara Municipal, onde Lúcia Vânia recebeu da presidente da Casa, Maria Amélia, e dos vereadores, mais diagnósticos sobre os desafios de Pires do Rio. Ao final, na companhia de autoridades locais, Lúcia Vânia visitou pontos da cidade relacionados às demandas apresentadas.