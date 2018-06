Marcos Abrão entrega R$ 1 mi em equipamentos para a saúde de Palmeiras

O deputado federal Marcos Abrão entregou na última semana R$ 1,1 milhão em equipamentos hospitalares para o Pronto Socorro Municipal de Palmeiras de Goiás. Os recursos são provenientes do Ministério da Saúde e foram obtidos por meio da destinação de emendas do parlamentar para aparelhar a unidade. “Cuidar das pessoas é prioridade no nosso mandato e eu acredito que interiorizar a saúde é um passo importante. Os equipamentos entregues aqui possibilitam que a prestação de serviços de saúde ocorra em um local próximo de quem mais precisa e com mais qualidade”, afirmou.

Entre os equipamentos adquiridos estão macas, cadeiras de rodas, aparelhos de ultrassom e eletrocardiograma, desfibrilador, balanças, computadores e aparelhos de ar condicionado. “Com os equipamentos nós iremos melhorar a estrutura de dois centros cirúrgicos, três enfermarias e 18 leitos aqui em Palmeiras de Goiás. Só quem já precisou utilizar um hospital público sabe da importância desse investimento, que vem para dar um amparo melhor no momento em que as pessoas mais precisam”, disse.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal da cidade, vereador Murillo Rodrigues, “a inciativa do deputado vem ao encontro de uma das principais necessidades da população de Palmeiras, que é quem mais ganha com a ação. Nós temos um parlamentar presente e que apoia muito o município”, ressaltou.