Para Daniel Vilela, poder público tem que valorizar mais a cultura goiana

Em um final de semana dedicado a participar de festividades religiosas e manifestações culturais em vários municípios do Estado, o pré-candidato a governador pelo MDB, deputado Daniel Vilela, afirmou que o Estado tem o deve de valorizar e promover a cultura goiana, nas suas mais diversas manifestações. O emedebista participou de atividades em Itumbiara, Damolândia, Bom Jardim e Buriti Alegre.

Em Itumbiara, o pré-candidato esteve no Arraiá promovido pela prefeitura, em parceria com a diocese. Recebido pelo bispo Dom Fernando Brochini, pelo prefeito José Antônio e pelo presidente da Câmara, vereador Flausininho, Daniel prestigiou a festa, onde conversou com a população e elogiou a organização do evento. “É de fato uma das maiores festas juninas do Estado, que atrai pessoas de diversos municípios, e a prefeitura está de parabéns pela organização impecável”, afirmou o deputado, que estava acompanhado dos pré-candidatos ao Senado Agenor Mariano e Pedro Chaves, do vereador Clécio Alves, pré-candidato a deputado estadual, e do presidente do MDB de Goiânia, Carlos Jr.

No sábado, Daniel chegou no início da manhã no município de Damolândia, onde uma missa abençoou a largada da procissão dos Carreiros de Damolândia, que seguiram rumo ao município de Trindade. A peregrinação, que dura aproximadamente três dias, é feita em carros de boi, único meio de transporte da população em tempos distantes, que sofria com condições ainda mais precárias de infraestrutura. “O poder público tem o dever de oferecer todo suporte e divulgar melhor nossas manifestações culturais, que são patrimônio dos goianos e têm potencial para movimentar mais o turismo no Estado e gerar renda”, declarou Daniel, acrescentando que a beleza das comitivas de carro de boi e a força da tradição merecem maior visibilidade.

Acompanhado do deputado estadual Humberto Aidar, de Pedro Chaves e Agenor Mariano, Daniel participou do evento ao lado do prefeito Dr. Américo, do ex-prefeito Wilson Lima, do deputado Roberto Balestra (PP) e vários amigos do município. A missa foi celebrada pelo padre Benedito Moreira, filho da terra e que também é carreiro. “Aqui a tradição dos carros de boi é tão forte que até o padre domina o ofício”, brincou Daniel.

São João

No município de Bom Jardim, a Festa de São João Batista chegou a sua 97ª edição. O tradicional evento reúne os fiéis de toda a região para acompanhar todas as etapas desta celebração da fé. Com início Fazenda São José, a procissão percorreu aproximadamente três quilômetros até a Praça Antônio Silvério.

Centenas de pessoas participaram do festejo caminhando – algumas descalças no cascalho -, cavalgando ou como expectadores ao longo do percurso. Ao lado de fiéis, Daniel ajudou a carregar durante o percurso o mastro de aproximadamente 10 metros, que é levado até a praça para que seja hasteada a bandeira de São João. “Ao meu lado, um senhor de 97 anos fez todo o trajeto com uma disposição e alegria de 17. Bonito de ver!”, disse Daniel. Ele foi recebido na cidade por lideranças de Bom Jardim e de Aragarças. Acompanharam também a atividade o deputado estadual Paulo Cezar Martins, o presidente estadual do PRTB, Denes Pereira, e o pré-candidato a deputado Walter Paulo.

Casamento

À noite, já em Buriti Alegre, um casamento coletivo celebrou a união de 29 casais justamente no final de semana em que o município comemorou o aniversário de 91 anos de sua fundação. Recebidos pelo prefeito André Chaves, a comitiva emedebista, que contou também com o deputado estadual Wagner Siqueira, participou da festa junina promovida pela prefeitura. “Pudemos acompanhar e fazer parte deste importante marco na vida dessas pessoas que estavam celebrando o amor, a união e a família”, finalizou Daniel.