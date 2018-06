Prefeitura e Estado assinam convênio para continuação da Leste-Oeste

Projeto que liga Goiânia a Senador Canedo será de aproximadamente 8 quilômetros e tem o objetivo de desafogar o trânsito na região Leste da capital

Será assinado nesta segunda-feira, 25, às 8h, o convênio entre a Prefeitura de Goiânia e o Governo de Goiás para a construção da continuidade da Avenida Leste-Oeste. A solenidade será na Praça Cívica e contará com a presença do prefeito Iris Rezende e do governador José Eliton.

Para o prefeito, o projeto de expansão da via representa um grande marco na mobilidade urbana da cidade, pois desafogará boa parte do fluxo da região leste. “Ligará Goiânia à Senador Canedo, duas das maiores cidades da região Metropolitana e que concentram importantes centros de indústria de importância nacional’, afirma.

Em reunião em agosto de 2017, com o então governador Marconi Perillo, ficou definido que a metade do valor da obra, avaliada em R$ 70 milhões, seria arcada com recursos do programa Goiás na Frente.

O projeto também conta com a revitalização da Praça do Trabalhador, que inclui a recuperação da Estação Ferroviária, que já está em obras. O prefeito espera que a obra seja iniciada imediatamente e afirma que a região central será outra após a revitalização da praça e a conclusão do trecho do BRT Norte/Sul, que também passa na região.

‘A região central emprega milhares de pessoas e muitos chegam pela rodoviária, que é a primeira impressão que passamos. Com a nova Praça do Trabalhador e o BRT concluído ali na região, a população terá orgulho de passar pelo centro’, garante.

Assim que foi retomada no último mês de março deste ano, o prefeito determinou que a frente de serviço próxima da rodoviária fosse priorizada. ‘Com a obra da revitalização da praça por começar, é prudente que já realizemos duas frentes na região para liberar o espaço de uma só vez e diminuir os transtornos’, afirma.

Para o secretário municipal de Infraestrutura, Dolzonan Mattos, a intervenção no local ajudará na melhoria do trânsito. “A região é o maior pólo de confecções do Centro Oeste e um dos três maiores do país e precisa de infraestrutura. Isso sem contar a demanda normal da cidade, pois ali é intersecção de várias regiões da cidade”, concluiu o titular.