PT lança Kátia, Luís Cesar e mais de 70 pré-candidaturas proporcionais

Katia Maria e Luis Cesar Bueno foram lançados pré-candidatos neste sábado e apresentam mais de 70 nomes do PT para deputados federais e estaduais

O palácio Alfredo Nasser, sede da Assembléia Legislativa de Goiás, ficou pequeno nesta manhã de sábado (23) para a militância do Partido dos Trabalhadores (PT). Centenas de pessoas lotaram o auditório e coloriram de vermelho a casa do povo no lançamento das pré-candidaturas de Katia Maria, ao Governo de Goiás, e Luis Cesar Bueno, ao Senado Federal.

Mais de 70 nomes se apresentaram também como pré-candidatos a deputados federais e estaduais, mostrando que o PT formou uma chapa expressiva, competitiva e representativa, com forte presença de mulheres, jovens, representantes de movimentos sociais e lideranças de todas as regiões de Goiás.

Em seu discurso no lançamento, Katia Maria começou com uma saudação especial a sua família, mãe e filha que estavam na platéia. Agradeceu também a presença dos artistas presentes, Lyza Milhomem e Darwinson, que subiram ao palco antes da cerimônia.

A pré-candidata ao Governo Estadual está otimista com o número expressivo de pré-candidatos a deputados estaduais e federais presentes no evento. “Estou orgulhosa desses homens e mulheres aguerridos que colocaram seus nomes à disposição para representar Lula e o projeto do PT em Goiás, sabendo que é o jogo coletivo do PT que fará a diferença e trará a vitória”, destacou Katia.

“Nosso projeto vai mudar a vida do povo Goiano como Lula mudou a vida dos brasileiros”

Luis Cesar Bueno, que foi lançado pré-candidato ao Senado Federal, explicou que o cenário eleitoral está aberto, com cerca de 82% da população sem saber em quem votar para senador em Goiás. “Essa é uma eleição diferente, onde a população está decepcionada com o golpe e com aqueles que levaram a essa crise, com gasolina a mais de 5 reais, gás de cozinha a mais de 100 e mais de 27 milhões de desempregados”, contou Luis Cesar.

O pré-candidato ao Senado explicou também que sua proposta para o cargo é diferente dos outros nomes de Goiás, que defenderam as reformas que tiraram direitos dos trabalhadores e agravaram a crise. “Sou pré-candidato para impedir que drogas e armas entrem livremente no Brasil, para fazer a reforma política, a revisão do código penal e para defender o projeto de Lula e dos trabalhadores”, afirmou o deputado estadual, Luis Cesar Bueno.