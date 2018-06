Ronaldo Caiado e Wilder Morais recebem o apoio de 12 vereadores de Goiânia

Parlamentares destacaram a liderança, ética e capacidade de trabalho dos senadores democratas

Os senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais, ambos do Democratas, receberam 12 vereadores de Goiânia – um terço da Câmara Municipal – em um jantar na região Sul da capital. O encontro teve como objetivo reforçar laços políticos entre os senadores democratas e os parlamentares municipais ao projeto “Unidos para Mudar Goiás”, que contabiliza 11 legendas – Democratas, Podemos, Patriotas, PMB, PMN, PRTB, PPL, PSC, PSDC, PSL e PTC.

Estavam presentes Anderson Sales Bokão (PSDC), Cabo Senna (PRP), Felisberto Tavares (PR), Kleybe Morais (PSDC), Juarez Lopes (PRTB), Leia Klébia (PSC), Paulo Daher (Democratas), Paulo Magalhães (PSD), Paulinho Graus (PDT), Oséias Varão (PSB), Rogério Cruz (PRB) e Tiãozinho Porto (PROS), além do ex-deputado estadual Samuel Belchior.

Os vereadores reclamaram da falta de diálogo com o governo estadual em questões que afetam diretamente os cidadãos e comungaram com os democratas o sentimento de preocupação com a negligência ante a possiblidade de um racionamento de água na capital ainda mais severo que o ocorrido no ano passado, justamente no período de estiagem.

A fadiga de gestão também foi um comentário recorrente dos presentes ao encontro – alguns deles com vários mandatos e amplo conhecimento das demandas, angústias e anseios da população.

Ronaldo Caiado, ao falar para os parlamentares municipais, expressou sua preocupação com a situação econômica e administrativa do governo de Goiás e que, caso eleito, irá inaugurar um novo paradigma na relação aos vereadores não apenas de Goiânia, mas também de todos os 246 municípios goianos, independente de cor partidária.

“Wilder e eu valorizamos o trabalho do vereador, como legisladores que somos, pois eles acompanham de perto e sabem como poucos a demanda de cada comunidade. Queremos poder governar com os vereadores, despachar com eles para entendermos e tomarmos as decisões que beneficiem a população”, frisou.

Outro ponto enaltecido por Ronaldo Caiado é que o encontro suprapartidário marca o início de um novo ciclo na política goiana, na busca constante de diálogo com as lideranças políticas antes da tomada de decisões, inclusive relacionadas ao pleito municipal de 2020.

“Quando uma pessoa está no Executivo sem ter assumido algum mandato legislativo, dificilmente saberá entender o legislador. Pelo tempo que estive no Legislativo, tanto como deputado federal quanto como senador, me aprimorei politicamente e aprendi a valorizar o diálogo com as lideranças políticas eleitas. É essa experiência que quero levar ao governo de Goiás, caso eleito”, concluiu.

Apoios

Dos vereadores que se reuniram com Ronaldo Caiado e Wilder Morais, quatro pertencem a partidos cujas cúpulas partidárias já anunciaram apoio à reeleição do atual governador, mas anunciaram que vão apoiar Ronaldo Caiado e Wilder Morais independente da decisão partidária, por convicção que o projeto dos senadores democratas é o melhor para Goiás.

Líder do prefeito Iris Rezende (MDB) na Câmara Municipal de Goiânia, Tiãozinho Porto destacou que a decisão de seu partido, o PROS, não muda sua convicção de que Goiás precisa iniciar um novo capítulo em sua história.

“Respeito o presidente do meu partido – deputado Lincoln Tejota – mas tenho certeza de que precisamos mudar o rumo da história do nosso estado e que a pessoa certa para dar essa virada de página é o senador Ronaldo Caiado, por toda a história e folha de serviços prestados que possui para o nosso estado. Precisamos também manter o Wilder Morais em Brasília, para auxiliar Caiado a destravar recursos para acelerarmos nosso desenvolvimento”, pontuou.

Uma das cinco representantes femininas na Câmara de Goiânia, Leia Klébia classificou o encontro dos colegas com Ronaldo Caiado e Wilder Morais como algo extraordinário. “Nunca fomos chamados ao diálogo por um governador. Esse momento é histórico. Hoje foram 12 vereadores na casa do senador Caiado, mas ele conta com o apoio de muitos outros colegas que não puderam estar aqui”, comentou.

Pré-candidato a deputado estadual pelo PDT, Paulinho Graus anunciou a Ronaldo Caiado e Wilder Morais que busca diálogo junto à cúpula nacional de seu partido para que seja definido o apoio à chapa a ser encabeçada por eles no pleito eleitoral de outubro próximo.

“Eu sou de oposição há muitos anos e não vejo mais condições deste governo, que já está há 20 anos no poder, continuar com o caos econômico e administrativo que aí está. Por isso insisto ao PDT para que apoie Ronaldo Caiado e Wilder Morais, para fazermos uma mudança tremenda na gestão estadual”, completou.