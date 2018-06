Em agenda social durante visita a Jataí, governador diz que, “quando se governa para fazer o bem, é bom demais”

Dezenove escolas da rede estadual de ensino, da regional de Jataí, receberam na tarde desta segunda-feira (25), 114 computadores entregues pelo governador José Eliton, durante solenidade ocorrida no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Córcia. No mesmo evento, foram entregues 1.163 cartões do programa Renda Cidadã, elevando para 1.371 o número de famílias contempladas, o que amplia o investimento do Estado em Jataí, para o custeio do programa, a R$ 146.460,00 mensais.

“Caminhei Goiás ajustando o programa Renda Cidadã para que pudéssemos beneficiar o maior número possível de famílias”, declarou o governador. “Estamos aperfeiçoando os programas, melhorando cada vez mais para que Goiás continue avançando no desenvolvimento econômico e nas ações sociais”, acrescentou, observando que “quando se governa para fazer o bem, é bom demais”.

Ele voltou a dizer que faz a política da construção, visando as pessoas, sem atacar os outros. Tem gente que gosta de criticar, falar mal, eu não faço isso. Eu gosto de construir, trabalhar”, reiterou.

O prefeito Vinícius Luz discursou reconhecendo o trabalho do governo para reforçar as ações sociais: “É importante reforçar o vínculo do governo com a sociedade e a transferência de renda direta para as famílias é uma ação humanitária e necessária”.

“Quem critica não sabe a diferença que esse recurso faz na vida das famílias”, acentuou o prefeito para salientar que “tem muita coisa boa acontecendo neste Estado”, mencionando a cessão de mais de cem Cheques Mais Moradia, modalidade reforma, para famílias que tenham pelo menos uma pessoa com algum tipo de deficiência.

Vinícius lembrou que está há um ano e meio à frente da Prefeitura e que “em nenhum momento nos faltou a parceria do governo do Estado”. Disse que o município tem experimentado mudanças significativas, com ruas asfaltadas com recursos do programa Goiás na Frente, além de obras como o CASE e melhorias na segurança pública. “É a prova mais fiel de que a parceria está dando certo. A nossa segurança melhorou significativamente com a ação do governo”, testemunhou.

Ao todo, 19 escolas nos municípios de Jataí, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caçu, Chapadão do Céu, Itarumã, Lagoa Santa e Serranópolis foram beneficiadas com o computadores entregues hoje.

Cada escola recebeu seis computadores para uso administrativo e pedagógico, um para a direção, um para a coordenação pedagógica, um para a secretaria geral e três para a sala de professores.

Para todas as regionais de ensino, o governo do Estado, distribuirá 7,5 mil equipamentos. Os 26 Núcleos de Tecnologia Educacionais (NTEs) também serão beneficiados.

A entrega dos computadores faz parte do Plano Estadual de Inovação e Tecnologia na Educação, lançado em março pelo ex-governador Marconi Perillo, pelo então vice-governador José Eliton e a ex-secretária da Seduce, Raquel Teixeira. O programa também conta com a capacitação de 1.171 servidores públicos, além do lançamento de aplicativos como o Palma da Mão e o Aprender + Inovação.

Estiveram ao lado do governador, em Jataí, os secretários da Cidadania, Murilo Mendonça; de Governo, Carlos Leréia; o deputado federal Giuseppe Vecci e a deputada estadual Lêda Borges.