“Goiás é um Estado diferente hoje, onde o ódio não prevalece e o rancor é página virada”, diz Marconi

Ao participar da abertura da 65.º Governo Junto de Você, ex-governador afirma que a parceria é a marca das administrações do Tempo Novo

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou nesta segunda-feira (25/6), ao participar da 65.ª edição do Governo Junto de Você, criado em seu terceiro mandato à frente do Palácio das Esmeraldas (2011-2014), que a parceria e a colaboração com todos os goianos e seus diferentes segmentos de representação são a marca do Tempo Novo. “Goiás é um Estado diferente hoje, onde o ódio não prevalece e o rancor é página virada”, afirmou Marconi durante a abertura, comandada pelo governador José Eliton e pelos prefeitos de Goiânia, Iris Rezende e de Aparecida de Goiânia, ambos do MDB.

“Parabéns, governador José Eliton, parabéns prefeito Iris Rezende, prefeito Gustavo, pelo fato de demonstrarmos ao Brasil que somos um estado diferente: um estado onde o ódio não prevalece, onde o rancor é página virada e jamais voltará as terras goianas”, disse. “Um estado onde as lideranças políticas são maduras o suficiente para estarem juntas quando o interesse maior é o interesse da sociedade goiana”, afirmou, ainda.

Marconi lembrou que José Eliton, além de dar sequência aos programas implantados, os aprimora. Ressaltou o sucesso do programa Goiás na Frente, de parceria direta com as prefeituras, criado em sua quarta administração (2015-2018). “Como lembrou aqui o prefeito Gustavo e o governador Iris Rezende, é um programa efetivamente republicano, que não é republicano no discurso vazio, no discurso fácil, mas na prática de um governo efetivamente democrático, e que se preocupa com a cidadania, com os cidadãos”, afirmou.

O ex-governador reconheceu o “valor que o governador José Eliton tem dado aos programas que iniciamos juntos, a aproximação cada vez maior com a população, a sensibilidade dele em relação as principais angústias e demandas da sociedade, ao cumprimento de nossos compromissos, nossos projetos”. O Governo Junto de Você chega à 65ª edição com um conjunto amplo de serviços disponibilizados à população, focados nas áreas de cidadania, saúde, segurança pública e educação.

José Eliton e Marconi fizeram a abertura do programa na manhã desta segunda-feira, às 8h30, na Praça Cívica, onde funcionará toda a estrutura desta edição até sexta-feira (29), diariamente de 8 às 17 horas. Serão mais de 200 serviços ofertados, com destaque para o Programa de Cirurgias de Catarata e de Pterígio (membrana que cresce nos olhos), e para o Qualifica Goiás, que disponibilizará mais de cinco mil vagas para cursos de capacitação a distância e o encaminhamento para ofertas de emprego via Sine Goiás.