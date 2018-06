Iris de Araújo defende união da experiência e da juventude do MDB para mudar Goiás

Ao receber título de cidadã de Aparecida de Goiânia, concedido pela Câmara Municipal, a primeira-dama de Goiânia, Iris de Araújo, defendeu a unidade do MDB para enfrentar o governo do Estado nas eleições estaduais. Pré-candidata a deputada federal, Dona Iris disse, se dirigindo ao pré-candidato a governador, Daniel Vilela, que é o momento das gerações do partido e dos municípios trabalharem para promover uma mudança política em Goiás.

“Quis o destino, Daniel, que nós nos juntássemos agora, nesse momento da minha maturidade e da sua juventude, para mudarmos o Estado, como você tem feito seguindo o governador Maguito. Vamos dar as mãos, Aparecida, Goiânia, todos os outros municípios, e que nós possamos falar com as pessoas, dizer a verdade e enfrentar como deve ser enfrentado. Tenho a certeza que nós chegaremos a uma condição de cantar todos juntos que já raiou o sol da liberdade em Goiás”, afirmou a ex-deputada em discurso na Câmara Municipal.

Dona Iris lembrou que estavam reunidas ali duas gerações de líderes do MDB e que isto representava a força e a tradição do partido em Goiás. “Agora, as duas gerações se encontram. Feliz o partido que pode ter esse encontro de gerações para pregar aquilo que deve ser feito, aquilo deve ser dito e mostrado à população”, afirmou. “Vamos lutar, Daniel, você eu, juntos. Vamos lutar para acabar com os desvios, para acabar com as incoerência, vamos lutar pelo bem das pessoas. Vamos fazer jus à foto que tenho, como presidente do MDB ao lado um menininho com um boné escrito ‘PMDB Mirim’. Era o Daniel Vilela ali do meu lado”.

Além de Daniel Vilela, participaram da solenidade o prefeito de Goiânia, IrisRezende, o ex-prefeito de Aparecida Maguito Vilela, o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, além de secretários dos dois municípios e o prefeito de Ouvidor, Onofre Galdino. Em seu discurso, que antecedeu o da homenageada, Daniel Vilela disse que o título de cidadã era não apenas o reconhecimento pelos serviços prestados ao município. “É, sobretudo, por tudo que a senhora ainda vai fazer pelo município.”

Trabalho

Daniel citou o trabalho de Dona Iris em Aparecida como primeira-dama do Estado, fazendo campanhas para atender famílias carentes, e também como deputada, destinando emendas para o município. “Como bem lembrou o prefeito Gustavo Mendanha, até hoje Aparecida recebe recursos do governo federal fruto da atuação de Dona Iris no Congresso Nacional. E temos a certeza que a senhora vai voltar para a Câmara e dar sequência a este trabalho”, disse.

O pré-candidato a governador também lembrou a trajetória de coerência política da correligionária, que nunca mudou de partido e nem de lado. “Dona Iris sempre defendeu a bandeira do MDB abertamente, enfrentando o governo que está aí sem tergiversar. Nunca mudou de lado e nem fez concessões para obter dividendos pessoais”, completou. Daniel disse que Goiás vive momentos de paralisia administrativa e aproveitou a oportunidade para dar como exemplo a dificuldade do Estado lidar com o crescimento dos casos de feminicídio.

“Neste dia 25 eu saí de casa usando uma camisa alaranjada, devido a uma campanha da ONU de combate ao feminicídio. Como estamos aqui homenageando uma mulher que é referência em Goiás, acho oportuno falar sobre isto. O governo abandonou a proteção às nossas mulheres e hoje Goiás é o terceiro Estado do País onde mais acontecem crimes motivados por questões de gênero. É um absurdo que em pleno século 21 nós tenhamos uma situação que remete a eras medievais sem que o poder público tome providências”, criticou.

Autor do projeto que concedeu o título de cidadã a Iris de Araújo, o vereador Vilmar Mariano destacou a trajetória da ex-deputada e disse que o evento era uma demonstração de unidade e da tradição do MDB. “Há 29 anos o prefeito IrisRezende recebeu desta Câmara o título de cidadão aparecidense. Agora, 29 anos depois, sua mulher recebe a mesma homenagem. Isto mostra o quanto é bonita a história de vocês e o quanto o MDB tem líderes fortes”, afirmou Vilmar.

O prefeito Iris Rezende também recebeu dos vereadores uma placa em reconhecimento aos serviços prestados ao município e disse que as gestões do MDB revolucionaram a cidade. “A homenagem que vocês prestam para minha mulher é a maior homenagem que poderiam prestar a mim neste dia, pois ela me acompanha e me dá suporte todos esses anos. Fico muito emocionado pelo reconhecimento de vocês”, disse.

O ex-prefeito Maguito Vilela pediu a Dona Iris que se eleita deputada federal, assuma a bandeira de tirar do município o presídio onde fica o regime semi-aberto, que, segundo ele, tem gerado problemas para a segurança dos aparecidenses. O prefeito Gustavo Mendanha citou diversas ações políticas de Dona Iris para beneficiar o município e reconheceu que o título, na verdade, deveria ter sido proposto mais cedo. “Queremos contar com a senhora na Câmara Federal, pois, com seu trânsito em Brasília, sabemos que vai ajudar muito a trazer recursos para Aparecida”, afirmou o prefeito.