José Eliton abre a última Edição do Governo Junto de Você falando da união para fazer de Goiás um Estado onde o cidadão seja prioridade

Na solenidade, ao lado do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e do de Aparecida de Goiânia, Gustavo Medanha, o governador assinou convênio do Goiás na Frente para o repasse de recursos às duas prefeituras

O governador José Eliton abriu, nesta segunda-feira (25/06), a 65ª edição do Governo Junto de Você, na Praça Cívica, em Goiânia. Na ocasião, entregou benefícios à população em diversas áreas, entre eles, Cartões do programa Renda Cidadã e recursos do Goiás na Frente a prefeituras de 27 municípios conveniados. Entregou também 108 viaturas novas para as forças de Segurança Pública.

O Governo de Goiás alcança a marca de 282 convênios assinados com 206 municípios goianos pelo Goiás na Frente. Foram entregues cheques para 27 municípios, referentes a 36 convênios, totalizando um repasse de R$ 8.410.194,92.

José Eliton firmou parceria também com as prefeituras de Aparecida de Goiânia e Goiânia. Aparecida receberá R$ 10 milhões para asfaltar ruas de terra e recapear vias que necessitam de manutenção. Já Goiânia receberá R$ 35 milhões, pelo convênio assinado, onde governo disponibilizará R$ 35 milhões com recursos do programa Goiás na Frente para as obras da Leste-Oeste.

Em seu discurso, José Eliton fez questão de lembrar a importância das parcerias administrativas com a prefeitura independente de questão partidária. “Fazemos aqui a administração moderna, respeitosa, dos tempos onde a diferença, onde a agressão sai de cena, para entrar em cena finalmente na política de Goiás o espírito da construção, onde todos os governantes afastam as questões partidárias, para ter atenção e o olhar voltados ao interesse da população”, destacou.

Ele também falou da união de forças políticas na construção de um Estado melhor onde o cidadão deve ser a prioridade de qualquer gestor público. “É isso que nos move: fazer o bem, a administração do respeito, da convergência, da construção de um Estado que respeite a todos. Governador Marconi, sou testemunha do esforço do senhor em buscar elevar o padrão da política em Goiás. E é nessa trilha que vou seguir, caminhando e sempre unindo esforços com aqueles que querem o bem de Goiás”, enfatizou o governador.

No evento, o ex-governador Marconi Perillo parabenizou a equipe e o governador José Eliton pela escolha do local para sediar a última edição do Governo Junto de Você. “O governador José Eliton e sua equipe acertaram ao escolher a praça cívica, a praça do povo, o coração de Goiás, para atender a dezenas, talvez mais de uma centena de milhares de pessoas que começa agora nesta semana. Portanto, eu estou feliz, porque ao lado do governador José Eliton nós percorremos Goiás inteiro levando esses serviços à população goiana. E o governador José Eliton dá sequência e aprimora os programas, trazendo mais serviços ainda”, disse.

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, agradeceu ao governador José Eliton e ao ex-governador Marconi Perillo pela parceria em prol de Goiânia e pelo espírito republicano. “Um meu abraço em nome de Goiânia, e o nosso reconhecimento, não demorará muito e nós estaremos inaugurando a Leste-Oeste, que vai dar um novo fôlego para o trânsito da nossa cidade, que Deus abençoe a todos”, observou.

José Eliton finalizou o evento falando dos investimentos na Segurança Pública e da valorização dos policiais. “Os policiais terão equipamentos altamente qualificados, com motorização forte, para ir ao combate, se for necessário, e fazer o patrulhamento das ruas não só da capital, mas de todo o Estado de Goiás. Não só a Polícia Militar, mas as demais forças da Segurança Pública estão hoje recebendo equipamentos importantes, com tecnologia moderna, rádios digitais, tablets, para poder facilitar a ação das forças de segurança pública. É um avanço significativo na construção de uma segurança cada vez melhor para o Estado de Goiás.