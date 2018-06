José Eliton empossa nova diretoria do Conem, e reforça compromisso pelo combate à violência contra a mulher

Nova presidente do conselho, Ana Rita de Castro enfatizou importância das ações do governador na defesa dos interesses das mulheres: “Sua presença nessa atividade de hoje, um dia histórico, merece destaque porque o senhor nos surpreendeu positivamente”, afirmou ela

Depois de abrir o 65.º Governo de Você, na Praça Cívica, o governador José Eliton empossou nesta segunda-feira (25/6) a nova diretoria do Conselho Estadual da Mulher (Conem) para o biênio 2018/2020 e comandou a abertura do Seminário Políticas Públicas para Mulheres em Goiás – Desafios e Perspectivas, no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Ana Rita de Castro foi empossada presidente do conselho.

No ato, o governador assinou dois decretos. Um deles institui o Pacto Goiano pelo Fim da Violência Contra a Mulher e a Rede Estadual pelo Fim da Violência Contra a Mulher; e o outro cria o Comitê Permanente para Questões da Mulher e Diversidade nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo estadual.

O governador disse que um de seus principais compromissos é reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre homens e mulheres, afirmando que o Brasil precisa trilhar o caminho da convergência. “Estamos trabalhando para fazer com que as políticas públicas cheguem aos seus destinatários”.

Ana Rita de Castro enfatizou a importância das ações do governador José Eliton na defesa dos interesses das mulheres: “sua presença nessa atividade de hoje, um dia histórico, merece destaque porque o senhor nos surpreendeu positivamente, ao acatar duas proposições do Conselho das Mulheres, gesto que representa a valorização das mulheres que querem respeito, dignidade, participação e voz”.

Conselho das Mulheres

O Conem é corresponsável pela elaboração, fiscalização e controle da gestão das políticas públicas para mulheres, por firmar parcerias com prefeituras e prestar assessoria para a criação de Conselhos Municipais e realização de seminários e palestras, abordando temas como a violência contra a mulher, tráfico de pessoas e racismo, por exemplo.

Criado por lei a partir de reivindicações dos movimentos feministas no Estado, o Conem está integrado à Secretaria Cidadã. “José Eliton tem afirmado, desde sua posse, que seu governo está focado nas ações sociais em Goiás”, frisou o titular da Secretaria Cidadã, Murilo Mendonça. O Conselho é formado por 34 conselheiras titulares e 34 suplentes, metade indicada pelo poder público e a outra metade pelas entidades representativas da sociedade civil.