José Eliton garantiu e a Agetop revitaliza Rodovia dos Romeiros e trechos rodoviários estratégicos

Agência também faz a manutenção e a conserva nos 21 mil quilômetros da malha rodoviária do Estado

Por determinação do governador José Eliton, a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) concluiu a revitalização da Rodovia dos Romeiros e de importantes e estratégicos trechos rodoviários do Estado. A Rodovia dos Romeiros (GO-060), que recebe grande circulação de veículos e pedestres entre os dias 20 de junho e dois de julho, durante a Festa do Divino, foi completamente revitalizada, e está em ótimas condições de tráfego.

A pista de pedestres (Via dos Romeiros), a rodovia, a ciclovia, e as praças da Via Sacra receberam obras de reparos. Foram feitos serviços de reconstrução e sinalização das pistas, recomposição de defensas e meios-fios, além de limpeza de calhas e descidas d’água. A Agetop também providenciou a instalação de 100 banheiros e 110 lixeiras ao longo dos 18 quilômetros da via, para suporte aos romeiros. A rodovia conta também com a Barraca dos Romeiros, da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que distribui lanches e faz atendimento médico e fisioterapêutico.

José Eliton informou hoje que solicitou à Agetop que antecipasse esse trabalho de manutenção das rodovias, aproveitando o período de estiagem, para garantir tranqüilidade a motoristas, aos romeiros, aos turistas e demais usuários que utilizam essas rodovias para deslocamento, e também os produtores rurais que as usam para o escoamento da safra colhida recentemente.

Outro trecho que está sendo revitalizado é o da GO-020, entre Bela Vista de Goiás e Cristianópolis, que tem extensão de 37 quilômetros. As obras já alcançaram mais de 20 quilômetros e têm previsão de serem concluídas até o final deste mês.

Na mesma região, a Agetop concluiu também a revitalização da GO-139, nos 45 quilômetros entre Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro. Os dois trechos estão com o pavimento renovado e receberão a sinalização vertical e horizontal para garantir tráfego seguro aos usuários destas rodovias, importantes acessos para a região de Caldas Novas, cidade que recebe grande número de turistas em julho e é o maior ponto turístico do Estado de Goiás.

Paralelamente a essas intervenções, a Agetop executa obras de manutenção e conserva por meio do programa Rodovida Manutenção nos 21 mil quilômetros da malha rodoviária do Estado, pavimentados e não pavimentados.