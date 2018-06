Linha Direta | Oposição preferida por militares

Tenente-coronel Caixeta, ao Senado; coronel Alessandri da Rocha, para deputado federal; e Major Araújo (PRP), para deputado estadual. Estes foram os nomes apontados como favoritos pelos eleitores militares dentre os pré-candidatos que pretendem concorrer a um cargo eletivo neste ano, tanto pela Polícia Militar quanto pelo Bombeiro Militar. A escolha foi realizada por meio de enquete espontânea e estimulada realizada em consenso entre dez associações que representam militares em Goiás. Dos três, dois – Alessandri e Araújo – estão publicamente ligados ao senador Ronaldo Caiado (DEM). O pré-candidato governista mais bem colocado é o ex-superintendente da Segov Coronel Adailton (PP), que concorrerá a uma cadeira na Assembleia e aparece em terceiro, atrás do comandante-geral dos Bombeiros, coronel Carlos Helbingen Jr, que ficou em segundo. Dos nomes apontados como favoritos, apenas o deputado estadual Major Araújo é, de fato, pré-candidato, pois tentará reeleição. A enquete, chamada de Fórum Integrado das Entidades que representam os Militares e Pensionistas em Goiás, foi aberta tanto para pré-candidatos civis quanto militares e foi realizada entre 1º e 15 de julho.

“Foi uma vitória da democracia” Lula, ex-presidente Comentando a decisão do STF em absolver a senadora Gleisi Hoffmann e seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo

Pito

O deputado Simeyzon Silveira (PSD) soltou os cachorros contra os deputados do PSDB em sessão da última semana na Assembleia. Disse que a base não votaria nenhum projeto da governadoria sem a presença deles nas sessões.

Preferidos

Ele complementou dizendo que o governo sempre tratou os deputados tucanos como “mais deputados” do que o restante da base aliada. Chegou a chamá-los de ‘superdeputados’ do PSDB. O clima, claro, ficou ruim entre os parlamentares.

Chateados

A insatisfação de Simeyzon é a mesma dos deputados pertencentes a outros partidos da base que não do PSDB. Motivo? O governo empenhou de forma total as emendas de parlamentares tucanos e não fez o mesmo com parlamentares do restante da base.

App

O governo estadual lança nesta segunda-feira, 25, o aplicativo Goiás Mais Seguro. Ele disponibiliza o telefone da viatura mais próxima, registra denúncias anônimas, permite o registro de ocorrências que envolva PM e Bombeiros.

Anápolis

O deputado federal Rubens Otoni (PT) acredita que seu maior adversário por votos em Anápolis deverá ser seu colega de bancada, Jovair Arantes (PTB). É que o petebista contará com todo o apoio do prefeito Roberto Naves (PTB).

1 Cronologia

Um projeto de lei de autoria do deputado Simeyzon Silveira (PSD), que está sendo relatado pelo deputado Francisco Jr. (PSD) na CCJ da Assembleia, deverá regulamentar, por parte do Executivo, o pagamento de obras de forma cronológica.

2 Cronologia II

O projeto surgiu após reivindicação por parte dos prestadores de serviço do governo, que notaram incongruências por parte da administração estadual no pagamento dos serviços prestados. Não há organização cronológica, segundo eles.

3 Cronologia III

Ambos deputados vêm realizando audiências públicas com empresários para adicionar mudanças necessárias no projeto. O sinal verde por parte do governador José Eliton (PSDB) já foi dado. O tucano afirmou apoiar a ação dos parlamentares.

Na mira de Jucá

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meireles (foto), está na mira do senador Romero Jucá (MDB). É que depois de confirmar em duas oportunidades o nome do goiano como pré-candidato da sigla, ele agora intensificou as conversas com o PSDB de Geraldo Alckmin. Detalhe: Jucá também ainda não descartou o nome do ministro Nelson Jobim como candidato do MDB. É que Meireles, assim como Alckmin, ainda não decolou nas pesquisas…

Empolgação

Pré-candidato ao Senado pelo PT, o deputado estadual Luis Cesar Bueno tem demonstrado grande animação com os números das pesquisas em Goiás.

Largada

É que a pré-candidata ao governo pelo partido, Kátia Maria, já largou com quase 4% da preferência do eleitorado. Bem próximo de outros candidatos.

Decisão

Outro motivo de empolgação por parte dos petistas foi a absolvição da senadora Gleisi Hoffman e de seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo.

Presidência

A absolvição pode indicar, de acordo com petistas, que as delações que levaram Lula para a cadeia também podem ser invalidadas pelo STF no futuro.

Férias

O Sesc já defi niu seu calendário de férias para as próximas semanas. O Sesc Férias irá ocorrer nas unidades Anápolis, Faiçalville, Jataí e Universitário.

Capital e interior

Pode participar dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, conveniados e usuários. O início é em julho.