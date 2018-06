Quadrilhas juninas são destaque do Cineteatro Afipe nesta quarta-feira

O Cineteatro Afipe conta com uma programação especial para os romeiros que estão na Capital da Fé de Goiás durante a Romaria do Divino Pai Eterno. Nesta quarta-feira, 27, o destaque vai para a apresentação das quadrilhas juninas Filhos do Sertão e Arriba Saia, que é a atual campeã nacional. Os grupos se apresentam às 21h30, em frente ao Cineteatro Afipe.

Segundo a publicitária Celine Ramos, que é a noiva do grupo Arriba Saia, a apresentação foi preparada com muito carinho aos trindadenses e romeiros que participam da Festa. “Para nós, da Quadrilha Arriba Saia, é uma honra se apresentar durante a Romaria do Divino Pai Eterno. Levar diversão e cultura ao público é o nosso objetivo e, no Cineteatro Afipe, não será diferente. Estamos muito ansiosos para mostrar nosso melhor”, afirma Celine.

Copa do Mundo

Uma das novidades deste ano, no Cineteatro Afipe, é a transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo, durante a Romaria. Nesta quarta-feira, às 15h, o local estará aberto a todos que desejarem torcer pelo Brasil no jogo contra a Sérvia. Haverá distribuição de senhas, até a lotação do espaço.

Segundo a coordenadora do Cineteatro Afipe, Cláudia Belo, o sinal será conectado na grande tela e ali, romeiros vão poder torcer pela seleção com o conforto que o Cineteatro oferece: “Só não liberaremos a entrada de comidas e bebidas dentro do espaço. Os objetos para torcer como apitos, bandeiras e vuvuzelas serão permitidos”.

Filmes

Além das atrações já mencionadas, o Cineteatro Afipe também exibirá nesta quarta-feira dois filmes. O primeiro deles é Santa Clara de Assis, às 10h, que conta a história da santa declarada pelo Papa Pio XII como padroeira da televisão, em 1958. Após o jogo do Brasil, às 18h, será exibido o filme Parábolas de Jesus, composto por narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, utilizadas nas pregações e sermões de Jesus com a finalidade de transmitirem ensinamento

Histórico

Desde 1956, o Cine Teatro Mara de Trindade (GO) figurou na cidade como um dos mais importantes espaços de encontro e lazer entre os moradores e visitantes. Contudo, após cerca de 40 anos, desde sua inauguração, o movimento começou a diminuir e chegou a ser definitivamente fechado.

Com o intuito de resgatar os tempos de glória vividos pelo cinema em Trindade, em 2014, a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), por meio de seu presidente-fundador, Pe. Robson de Oliveira, começou um projeto de restauração, reforma e ampliação. Suas atividades foram iniciadas durante a Romaria de Trindade, em julho de 2016. Hoje, com espaço amplo e equipado, o local contribui para o fortalecimento e a valorização da fé, da cultura e do entretenimento. A entrada para todos os eventos é gratuita. Para mais informações, acesse: cineteatro.afipe.com.br .

Programação cineteatro 2018

27/06 Quarta-feira

10h: Filme – Santa Clara de Assis (75 min.)

15h: Futebol – Exibição do jogo da Copa – Brasil X Sérvia

18h: Filme – Parábolas de Jesus (120 min.)

21h30: Dança – Quadrilha Junina Profissional – (Grupo Arriba Saia)

28/06 Quinta-feira

10h: Filme – Santa Teresinha de Menino Jesus (95 min.)

15h30: Filme – Os Dois Filhos de Francisco (132 min.)

21h30: Música – Show Pe. Natalino Martins

29/06 Sexta-feira

10h: Filme – Frei Galvão – O Arquiteto da Luz (70 min.)

15h30: Filme – Padre Pelágio – Santificado Seja o Vosso Nome (90 min.)

21h30: Romaria Sertaneja (Convidados: Praião e Prainha / Arthur Noronha / Wellington Pavas // Participações: Folia com Dy Mariano e os Monarcas do Oriente / Ádria Berranteira)

30/06 Sábado

10h: Filme – Os Dois Filhos de Francisco (132 min.)

15h30: Teatro – Espetáculo “Devoção ao Divino Pai Eterno” – Grupo Desencanto

21h30: Música – Projeto Laus Deo – JUMIRE

01/07 Domingo

11h: Teatro – Espetáculo “Cantigas de Amor” – (Comunidade Católica Shalom)