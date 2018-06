Ronaldo Caiado e Wilder percorrem a via dos romeiros a pé e recebem apoio dos fiéis

Acompanhado do senador Wilder Morais (Democratas), de familiares e amigos, o pré-candidato ao governo Ronaldo Caiado (Democratas) percorreu na segunda-feira (25/06) o trajeto de 18 quilômetros de Goiânia até Trindade para a Romaria do Divino Pai Eterno. A festa religiosa começou na última sexta-feira e deve receber 2,5 milhões de fiéis até 2 de julho. Com o carinho e atenção que recebeu dos romeiros durante a caminhada, o percurso foi feito em quatro horas e meia e finalizado às 23h30.

Ronaldo Caiado estava com a esposa Gracinha Caiado, a filha Anna Vitória Caiado – que é procuradora-geral do município de Goiânia -, com a noiva do senador Wilder Morais, Ana Fleury, com o deputado estadual José Nelto (Podemos) e pré-candidatos a deputado estadual. Ao final do percurso Ronaldo Caiado encontrou-se com o deputado Dr. Antonio (Democratas), representante de Trindade na Assembleia Legislativa. Na caminhada, houve momentos de pausas nos cenários da Via Sacra para orações e reflexões

As manifestações de apoio a Ronaldo Caiado marcaram todo o trajeto. A vendedora Maria do Socorro Mendes, de 56 anos, ficou entusiasmada de encontrar o senador e lembrou quando, há oito anos, a auxiliou depois que sofreu um acidente de carro. “Onde Ronaldo Caiado estiver e quando precisar pode contar comigo e com minha família. Agradeço muito a ele por tudo que já fez. É o homem que precisamos para Goiás. Com ele nós vamos para frente. Porque até hoje nunca vi falar nada mal dele, só coisas boas”, testemunhou.

Quem também destacou o histórico sem manchas do senador e o recepcionou com festa em uma das barracas que dão suporte aos romeiros foi o empresário Marco Aurélio Rodrigues da Silva, de 32 anos. Com amigos e familiares, Marco Aurélio fez questão de dar um abraço no senador e demonstrar confiança no trabalho dele.

“Ronaldo Caiado é um homem autêntico, do bem, do povo. Ele é o cara. Ele não segue o que os outros políticos falam, mas faz o que é melhor para a população. Achei ótima a passagem dele por aqui. É o único que até hoje é ficha limpa no Estado, mesmo depois de tantos anos na política”, sublinhou.

A vendedora Marilene Damasceno, de 55 anos, fez questão de deixar claro o carinho que sente pelo senador. “Minha família gosta muito do Ronaldo Caiado porque sempre que precisou ele esteve pronto para fazer benfeitorias. Espero que se eleja governador e possa fazer muito por todos nós. Ele é um político que a gente vê que nada pesa contra ele. É médico e está sempre ajudando as pessoas carentes”, afirmou.

Ao final da caminhada, Ronaldo Caiado agradeceu pelo momentos especiais que viveu. “Viemos rezando o terço, agradecendo a Deus por todas as graças que tem nos dado, pela saúde da nossa família, e também nessa hora pedindo que o Divino Pai Eterno guie nossos passos. Foi um momento muito especial onde as pessoas de todas as barracas que passávamos tinham uma palavra de apoio, de esperança, de dizer que confiam e acreditam em nós”, emocionou-se.

Para o senador, tantos gestos de aprovação deram um novo ânimo. “Isso faz com que a gente aumente ainda mais o nosso compromisso com aquilo que sempre foi a nossa meta: de fazer da vida pública um sacerdócio com dignidade, com transparência. A fé move montanhas e nos anima a cada dia para continuar na luta pela melhoria na vida de cada um”, finalizou.

O senador Wilder Morais também concluiu a caminhada de 18 quilômetros com um sentimento de fé e alegria no coração. “Quero agradecer a Deus e dizer que a fé nos trouxe e a fé nos leva de volta. Agradeço a cada um aqui presente nessa caminhada bonita”, afirmou.