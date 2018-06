Vitti promove lançamento do livro de cientista político

Durante o evento, o presidente do Legislativo goiano também participará de mesa redonda ao lado do ex-governador Marconi Perillo

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Vitti (PSDB), promove nesta terça-feira, 26, o lançamento do livro “O voto do brasileiro”, de autoria do cientista político Alberto Carlos Almeida. A obra será formalmente lançada em Goiás no Auditório Costa Lima da Casa de Leis, às 18h30, através de parceria firmada com a Brasilis-Instituto Análise e a Editora Record.

Na oportunidade, Alberto Carlos Almeida vai ministrar uma palestra sobre o conteúdo do livro, que esboça um quadro geral sobre o processo eleitoral brasileiro. Logo em seguida, Vitti participa de uma mesa redonda com o cientista político, que terá como comentarista o ex-governador Marconi Perillo, e será mediada pelo ex-presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) Rafael Lousa.

“O voto do brasileiro” é a segunda obra focada no processo eleitoral que o autor publica pela Editora Record. A primeira, “A cabeça do eleitor”, foi publicada em 2008. Alberto Carlos Almeida também havia publicado “A cabeça do brasileiro”, em 2007, em que compila uma série de dados sobre religião, política, família, trabalho e preocupações recorrentes da população.

O autor

O cientista político Alberto Carlos Almeida fundou o Instituto Análise, hoje a empresa de consultoria Brasilis, especializada em “análises de dados primários e secundários sobre a sociedade brasileira”. Sociólogo por formação, o autor também é sócio da Inteligov – uma plataforma de inteligência legislativa automatizada. Foi colunista do jornal Valor Econômico. Atualmente, é colaborador do portal Poder360.