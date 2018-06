Aprender + Total: Governo de Goiás cria material pedagógico complementar gratuito para redes municipais de ensino

O Governo de Goiás está prestes a dar mais um passo rumo à excelência e equidade na Educação. Nesta quinta-feira, 28/6, o governador José Eliton lança o Aprender + Total: um material pedagógico complementar que reforça os estudos de Português e Matemática. O programa, que já alcança toda a rede estadual de ensino, está passando por ampliação para abranger os alunos e professores das escolas municipais. O evento será às 13h30, no auditório do Centro Universitário Alves Faria (Alfa), em Goiânia.

O lançamento do Aprender + Total deve reunir prefeitos e secretários municipais de Educação, além de integrantes da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), que é a idealizadora e responsável pelo programa. Depois da apresentação do caderno de atividades, será assinado um termo de intenção, entre Estado e municípios, para planejar a impressão dos cadernos visando o ano letivo de 2019.

Resultados positivos

O Aprender + é um caderno de atividades que auxilia os estudos nas disciplinas de Português e Matemática. Desde o ano passado, professores e alunos da rede estadual recebem gratuitamente o material pedagógico complementar. Inicialmente o programa contemplava três séries dos ensinos Fundamental e Médio. Devido ao sucesso e qualidade do conteúdo, este ano o Aprender + passou a contemplar todas as séries.

A utilização do material em sala de aula já trouxe resultados positivos. A proficiência nas disciplinas abordadas pelo Aprender + melhorou significativamente entre alunos da rede estadual. Os dados foram identificados pelo Sistema de Avaliação Educacional de Goiás (Saego).

Experiência compartilhada

Diante dos resultados positivos, e entendendo que a qualidade na Educação é um processo contínuo e construído a várias mãos, o Governo de Goiás decidiu ser parceiro das prefeituras e oferecer o conteúdo gratuitamente. Apesar de o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) ser de responsabilidade do município, o governo estadual, por meio da Seduce, está elaborando todo o material pedagógico voltado para estes anos.

Ao assinar o termo de intenção, o município parceiro passa a fazer parte do Aprender + Total. A adesão não acarretará nenhum ônus à prefeitura. Todo o conteúdo pedagógico do caderno de atividades, bem como custos com impressão, é de responsabilidade do Estado. Caberá a cada município realizar o acompanhamento pedagógico e definir as estratégias de como melhor utilizar o material em sua rede de ensino.

Linha do tempo

Entenda a evolução do caderno de atividades Aprender +:

2016: Núcleo de Produção de Material Didático da Seduce iniciou a elaboração do Aprender +. O objetivo era criar uma ferramenta de apoio ao planejamento e à atividade de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática, destinado a professores e alunos.

Fevereiro de 2017: Lançamento oficial do Aprender +. Direcionado aos alunos e professores dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Foram distribuídos, ao longo do ano, 478 mil exemplares.

Maio de 2017: Surge a Caravana Aprender +. Seduce uniu o Aprender + e o Enem Express em uma caravana itinerante, com objetivo de promover e aprofundar o uso do material pedagógico, além de estimular boas práticas de estudo e oferecer dicas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em 2017 a Caravana Aprender + levou visitas pedagógicas e aulões para 203.900 alunos de 917 escolas em todos os municípios goianos, percorrendo mais de 52 mil quilômetros. Alunos dos 5º e 9º anos do Ensino fundamental e da 3º série do Ensino Médio foram com contemplados com a iniciativa.

Março de 2018: Ampliação do Aprender +. Durante evento Goiás na Frente – Educação Inovadora, o então governador Marconi Perillo e a então secretária Raquel Teixeira anunciaram a ampliação do Aprender +. Genuinamente goiano e principal legado pedagógico dessa gestão, o caderno passou a abranger toda a rede de ensino, do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Até o fim do ano serão distribuídos 1,7 milhão de exemplares.

Março de 2018: Caravana Aprender + edição 2018 começa a percorrer o Estado. Este ano, a expectativa é que sejam atendidas 429 unidades escolares, alcançando 450 mil alunos do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.