“Caiado faz manobra eleitoreira”, diz AGM sobre ação de senador contra operação de crédito entre Estado e Caixa

Em nota, entidade afirma que ação de Caiado prejudica “interesse público, prejudica o desenvolvimento do Estado e impede a geração de milhares de novos empregos”

A Associação Goiana de Municípios (AGM) publicou em seu portal na internet nesta segunda-feira nota de repúdio ao que definiu como “manobra eleitoreira do senador Ronaldo Caiado contra o interesse público, o desenvolvimento econômico e a geração de milhares de novos empregos” em Goiás. A nota se refere à tentativa de Caiado de inviabilizar operação de crédito entre a Caixa e o Governo de Goiás, com liberação de recursos destinados ao investimento público.

“É lamentável a tentativa do senador Ronaldo Caiado (DEM) de inviabilizar a operação de crédito entre a Caixa e o Governo de Goiás, cuja receita será aplicada no desenvolvimento econômico e humano dos municípios goianos, dando sequência ao Programa Goiás na Frente, o maior conjunto de investimentos regionais na atualidade no Brasil”, diz a nota. “A AGM repudia manobras políticas e eleitoreiras que atentam contra o interesse público, prejudicam o desenvolvimento econômico do Estado e impedem a geração de milhares de novos empregos”, afirma o texto.

Confira a nota na íntegra:

