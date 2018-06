CREDEQ realiza tradicional festa junina nesta quinta-feira

Envolvido pelo clima de São João e com o objetivo de confraternizar, o Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy), da SES – Governo de Goiás realiza seu tradicional Arraiá do CREDEQ, na próxima quinta-feira (28/6), no hall do Núcleo Feminino, a partir das 15 horas.

Comidas típicas darão o sabor da festa: pipoca, sucos, cachorro quente, caldos e muitos doces serão servidos nos ambientes tipicamente decorados. Para a diretoria da unidade, essa é uma oportunidade de interação uns com os outros em um ambiente mais informal e familiar, promovendo a felicidade compartilhada.

A quadrilha será protagonizada por pacientes e colaboradores. Antes porém, haverá uma apresentação de catira, com pacientes do Núcleo Masculino 2. Antes do termino da festança, previsto para as 17 horas, acontecerá um animado forró, que estará embalado por canções típicas na voz do gerente da Terapia Ocupacional, Olímpio Teodoro.

Serviço

Assunto: CREDEQ realiza festa junina para pacientes e colaboradores

Dia: Quinta-feira, 28 de junho de 2018

Horário: Às 14 horas.

Local: Hall do Núcleo Feminino, na sede da unidade de saúde, localizada Avenida Tanner de Melo, Qd.- Gleba 02, Lt.- Parte 02, Bairro Fazenda Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia (74.993-551) – Depois do Parque Industrial.