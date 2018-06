José Eliton, ao inaugurar obras em Aragarças: “Não faço proselitismo, nem falo fácil, tento construir aquilo que é possível”

Governador recebeu o título de Cidadão Aragarcense, pela atenção e serviços prestados ao município

Às margens do Rio Araguaia, o principal cartão postal do Estado, o governador José Eliton, entregou, hoje à tarde, obras e benefícios à comunidade de Aragarças. O município goiano, que faz divisa com Barra do Garças (MT), no Vale do Araguaia, é um dos mais interessantes destinos turísticos de Goiás. “Não faço proselitismo, nem falo fácil, tento construir aquilo que é possível”, disse o governador à comunidade local.

Na vista, Eliton inaugurou as novas instalações das forças de Segurança Pública na cidade: os prédios da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar de Goiás (CIPM); do Núcleo de Polícia Técnico-Científica; do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT); e do Comando de Operações de Divisa (COD). Sob aplausos da população, anunciou recursos para obras de recapeamento no município, cujo dinheiro está em conta da Prefeitura. “É isso que dá sentido fazer a política do bem. Graças a Deus nós temos o que mostrar à população”, afirmou, assinalando ainda que normalmente quem só bate, critica, “não tem nada a apresentar à população”. O governador também rendeu homenagens ao ex-governador Marconi Perillo, “por tudo que ele fez para Goiás, ao longo de quatro mandatos”.

Sobre as demandas do município, disse que “resolver os problemas” é o que precisa ser feito, como a necessidade de ampliação da rede de água tratada da Saneago. Sobre o pedido de implantação de um colégio militar, adiantou que se houver uma avaliação técnica positiva, encaminha o projeto à Assembleia Legislativa. “Sou o governador do Estado e garanto a continuidade dos programas sociais: Renda Cidadã, Bolsa Universitária, UEG em Rede, Salário Escola, sempre com um olhar atento nas contas do Estado.

Cidadão Aragarcense

Na visita ao município, o governador recebeu o título de Cidadão Aragarcense, pela atenção e serviços prestados ao município. O título foi proposto pelo vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Emerson Borges Leão, o “Nego Leão”. Ao falar do título, afirmou que se sentia como governador responsável por Aragarças, hoje muito mais. “Sinto-me adotado por Aragarças”, afirmou, ao enfatizar que voltou à cidade para “retornar o que lhe foi confiado”.

No rápido discurso, ao cair da tarde, agradeceu a presença em grande número de populares. Brincou que aquele foi um “dia de São João” em Aragarças. Em sua fala, fez questão de chamar um por um dos prefeitos presentes, agradecendo a todos pela forma carinhosa que tem sido recebido nos municípios. Na lista os prefeitos Odair do Odélio (Bom Jardim), Dr. Eric Silveira (Piranhas), Valéria Ferreira (Diorama), Caio Lima (Caiapônia), Fernanda Nolasco (Baliza), Antônio Cícero (Montes Claros), Ovarci Vilela (Arenópolis) e Laerte Dourado (Jaupaci).

O prefeito de Aragarças, José Elias Fernandes, saudou o governador dizendo que ser uma alegria grande recebê-lo na cidade. Assinalou que a grande demanda social do município era por segurança. Hoje, com a criação do Comando de Operação de Divisas (COD), a cidade de sente bem mais segura. O prefeito também agradeceu pela construção da rampa náutica, que permite o acesso de turistas e da população em geral do Rio Araguaia. “Aragarças vem conseguindo benefícios continuados do governo estadual”, sustentou.

Com os recursos do programa Goiás na Frente, o prefeito anunciou para a próxima semana o início das obras de recapeamento da malha viária da cidade. Ele também destacou os esforços do governo do Estado para avançar no atendimento aos dependentes químicos, um dos grandes problemas sociais da atualidade.

“Senhor governador, ao mesmo tempo que agradecemos os benefícios recebidos, formulamos novos pedidos”, concluiu o prefeito, ao reforçar a solicitação pela construção de um colégio militar na cidade. A primeira-dama do município, Mara Ney, apresentou um abaixo-assinado da população com três mil assinaturas, pedindo a construção do colégio.

Turismo

Localizada à margem direita do Rio Araguaia, Aragarças é um dos cartões postais do estado, com suas praias de areia branca que atraem milhares de turistas vindos de todo o Brasil em época de temporada. Anualmente, o município recebe cerca de 200 mil turistas em suas praias.

Geograficamente separada dos municípios mato-grossenses de Pontal do Araguaia e Barra do Garças pelos rios Araguaia e Garças, possui o turismo, o comércio e a agricultura como suas maiores fontes de renda. Tem se destacado também por ser um município premiado pela natureza, com águas termais, responsáveis por atrair novos empreendimentos para a cidade.

Acompanharam o governador o secretário estadual de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, o presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia, e prefeitos da região do Oeste goiano.