Kátia Maria discute os problemas de Aparecida de Goiânia

Pré-candidata ao Governo de Goiás participou de reunião no último domingo com a presença de lideranças do PT e Secretário Municipal de Trabalho de Renda, Adriano Montovani

Kátia Maria participou de reunião política em Aparecida de Goiânia, neste domingo (24), juntamente com Luis Cesar Bueno, Rubens Otoni, Antônio Gomide, Priscila Montovani e Adriano Montovani para dialogar sobre o município. A pré-candidata ao Governo de Goiás pelo PT acredita que a complexidade dos problemas de Aparecida exige do Governo um olhar atencioso.

Aparecida de Goiânia é o segundo maior município de Goiás, mas é proporcionalmente uma das cidades que tem uma das menores taxas de saneamento básico do Brasil. “Mesmo os governos de Lula e Dilma disponibilizando recursos, o governo tucano não deu conta de avançar no serviço em Aparecida”, explica Kátia Maria.

Os problemas do município de Aparecida passam também pelo desafio na oferta de saúde e segurança pública, onde a precariedade do Sistema Prisional de Goiás tem afetado diretamente o município. “Queremos ter uma segurança pública cidadã que de um lado usa das estratégias de policiamento para garantir a segurança da população e de outro lado investe em políticas públicas na área de educação, cultura, esporte, lazer e capacitação profissional para gerar trabalho e renda”, afirmou Kátia.

A pré-candidata ao Governo de Goiás, Kátia Maria, agradeceu à presidenta do Partido dos Trabalhadores de Aparecida de Goiânia, Priscila Montovani, e do Secretário Municipal de Trabalho e Renda, Adriano Montovani pelo convite para discutir os rumos do município. “Só através de uma visão integrada vamos tirar Goiás do mapa da violência”, concluiu Kátia Maria.