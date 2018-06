Marconi faz rush pelo interior de Goiás e em Brasília

Ex-governador teve agenda de trabalho em Inhumas, Anápolis e Brasília nesta terça-feira, 20

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) comandou extensa agenda de trabalho no interior de Goiás e em Brasília para ouvir e encaminhar demandas do Estado e dos municípios. O tucano esteve pela manhã em Inhumas e Anápolis, onde se reuniu com lideranças locais, e à tarde seguiu para Brasília, onde acompanhou o governador José Eliton em encontro com o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, e participou das atividades de 30 anos de fundação do PSDB.

Na Caixa, Marconi auxiliou José Eliton nas tratativas para a contratação de operação de crédito com a Caixa, no valor de R$ 510 milhões para investimentos em obras de infraestrutura em todo o Estado. Participaram ainda da reunião o ministro Alexandre Baldy (Cidades) e o vice-presidente de Governo do banco, Roberto Barreto. “Buscar soluções para o desenvolvimento de políticas públicas de habitação e para o desenvolvimento urbano de Goiás sempre foi prioridades dos meus governos”, disse Marconi.

Em seguida, Marconi, acompanhado de José Eliton, esteve na sede do PSDB, nas atividades e debates dos 30 anos de fundação do partido. O ex-governador participou do encontro na condição de vice-presidente nacional da legenda e de coordenador político da candidatura de Geraldo Alckmin para a Presidência da República. “Estruturar ações de impacto direto para a retomada do crescimento do Brasil e debater ideias para o futuro da nossa gente são prioridades do PSDB. Esse debate foi pauta da reunião da Executiva Nacional do partido, na qual comemoramos os 30 anos do PSDB”, comentou Marconi, em postagens em suas redes sociais.

Inhumas e Anápolis

No primeiro compromisso do dia, Marconi esteve em Inhumas, onde comandou reunião de trabalho com o prefeito do município, Abelardo Vaz (PP), o deputado estadual Lucas Calil (PSD) e o presidente da Câmara, Alessandro Valim (PSDB). “Fui recebido com muito carinho em Inhumas, onde participei de reunião com o prefeito Abelardo, com o deputado Lucas Calil e muitas outras lideranças da região para discutirmos as demandas do município”, disse o ex-governador. “Foi uma oportunidade também para rever os amigos”, disse.

No encontro, o presidente da Câmara Municipal de Inhumas, Alessandro Valim (PSDB), afirma que foi inspirado a entrar na vida pública vendo o trabalho do ex-governador Marconi Perillo. “Você é um exemplo para nós que estamos começando na política”, disse. “Tudo que eu desfruto hoje eu devo a ele [Marconi Perillo], sempre tive ele como um espelho pra mim”, destaca o deputado estadual Lucas Calil (PSD) durante reunião de trabalho com o ex-governador Marconi Perillo, na manhã de hoje (26), em Inhumas.

O prefeito de Inhumas, Abelardo Vaz (PP), agradeceu Marconi pelas obras e serviços entregues e pelo trabalho dedicado à população do município. “Você sempre demonstrou uma grande consideração pelo nosso povo. É muito o que você fez pela nossa cidade, como exemplo a duplicação da GO-070”, disse o prefeito durante a reunião. “Estamos preocupados com o futuro do Brasil. Se não tivermos lucidez para escolher o próximo presidente, o País pode mergulhar em uma crise sem precedentes”, afirmou o ex-governador.

Em Anápolis, Marconi esteve na Escola Municipal Professora Esther Campos Amaral, onde conversou com alunos e professores. “É importante dar voz às crianças, que são o futuro do nosso País”, disse o ex-governador. Marconi lembrou dos avanços do Estado na educação em seus quatro mandatos como governador. “Goiás enfrentou as adversidades, valorizou e formou seus professores, priorizou a aprendizagem e a qualidade de nossas escolas e hoje ocupamos as primeiras posições do Ideb no País”, disse Marconi.