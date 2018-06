Daniel Vilela recebe homenagens em Goiânia e Jataí

Parlamentar se torna cidadão goianiense e recebe troféu Jatobá em Jataí, onde nasceu; atuação na Câmara rendeu aos municípios milhões em benefícios

O pré-candidato ao governo pelo MDB, deputado federal Daniel Vilela, recebe nesta quinta-feira (28) duas homenagens pelos serviços prestados à população. A primeira delas é em Goiânia, onde recebe, às 10 horas, na Câmara Municipal, o título de cidadão goianiense. A segunda será em Jataí, às 19 horas, quando a Câmara Municipal lhe concede o Troféu Jatobá.

O título de cidadão goianiense é uma propositura do vereador Vinícius Cirqueira (PROS). aprovada em 5 de julho do ano passado. Cirqueira destaca “o excelente trabalho em defesa do Estado de Goiás na Câmara dos Deputados em Brasília” desempenhado pelo parlamentar. Daniel já direcionou para a capital mais de R$ 4 milhões em recursos federais para áreas essenciais como saúde, educação e esporte.

O deputado também foi fundamental para retomada das obras do Bus Rapid Transit (BRT), que vai melhorar a mobilidade urbana. “Estamos nos empenhando muito para conseguir dinheiro para os municípios goianos e nossa capital está entre as prioridades”, afirma. Daniel também contribuiu para a liberação de recursos para a Marginal Botafogo e no avanço das conversas sobre a continuação da Marginal Leste Oeste.

Ele lembra que foi em Goiânia que construiu sua vida e onde começou sua trajetória política, há dez anos. “Me mudei para Goiânia ainda na primeira infância, onde moro até hoje e, em 2008, fui eleito vereador na mesma Câmara onde agora recebo essa grande honraria e que foi fundamental como alicerce de minha atuação política. Acredito que ser vereador é essencial para a formação dos homens e mulheres que se dispõem a atuar na vida pública.”

Jataí

À noite, em Jataí, Daniel recebe o prêmio Jatobá, honraria instituída em 1996 para homenagear quem contribuiu com o município nas áreas socioeconômica, educacional, política e em outros setores. Daniel nasceu no município, em outubro de 1983, onde suas famílias paterna e materna ainda têm raízes. A propositura do prêmio foi feita pelo vereador Gildenicio Santos (MDB)

“Nossa ligação com Jataí pode ser verificada por meio da nossa atuação parlamentar, com inúmeras emendas individuais e a retomada de obras fundamentais para toda a região Sudoeste e que estão sediadas em Jataí, que são o anel viário e o aeroporto”, afirma o parlamentar. O deputado está frequentemente no município, seja para atender às demandas da população, seja para os momentos de descanso com a família.